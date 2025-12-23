Britanniassa terroristijärjestöksi luokiteltu ryhmä sai Greta Thunbergin avukseen.

Ruotsalainen aktivisti Greta Thunberg pidätettiin tiistaina Lontoossa mielenosoituksessa, jossa tuettiin syömälakossa olevia Palestine Action -ryhmän jäseniä. Asiasta kertoo Prisoners for Palestine -ryhmä.



Ryhmän mukaan Thunberg pidätettiin terrorismilain nojalla. Hän piteli kylttiä, jossa hän kertoi tukevansa Britanniassa kiellettyä Palestine Action -ryhmää ja vastustavansa kansanmurhaa.



Palestine Action on palestiinalaisia tukeva ryhmä, joka on Britanniassa luokiteltu terroristijärjestöksi. Ryhmän toimintaan osallistuminen ja sen julkinen tukeminen on kielletty.



Linjaus tehtiin sen jälkeen, kun aktivistit murtautuivat brittiläiseen lentotukikohtaan ja maalasivat spraymaalilla kahta ilmatankkauskonetta. Linjausta on arvosteltu sananvapauden vastaiseksi.



Sky Newsin mukaan useat Palestine Actionin jäsenet ovat tutkintavankeudessa ja olleet useita viikkoja syömälakossa.



Lokakuussa lähes 500 mielenosoittajaa pidätettiin Lontoossa Palestine Actionia tukevassa mielenosoituksessa.