The Cure -yhteen kitaristi ja kosketinsoittaja Perry Bamonte on kuollut.

Brittiyhtye The Curesta tuttu muusikko Perry Bamonte on kuollut 65-vuotiaana, kertoo The Cure -yhtye tapaninpäivänä virallisilla kotisivuillaan.

Yhtyeen mukaan Bamonte kuoli lyhyen sairauden jälkeen kotonaan jouluna.

– Syvästi surullisina vahvistamme suuren ystävämme ja bändikaverimme Perry Bamonten kuoleman, tiedotteessa kirjoitetaan.

– Hiljainen, intensiivinen, intuitiivinen, luotettava ja valtavan luova – ”Teddy” oli lämminsydäminen ja elintärkeä osa The Curen tarinaa.

Bamonte hoiti The Curen asioita vuosina 1984–1989, minkä jälkeen hän liittyi yhtyeen täysivaltaiseksi jäseneksi vuonna 1990.

Hän soitti yhtyeessä kitaraa, kuusikielistä bassoa ja koskettimia albumeilla Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits ja The Cure.

Hän oli mukana kaikkiaan yli 400 konsertissa 14 vuoden aikana.

Lue myös juttu vuodelta 2014: Entinen kitaristi palaa Cureen

Bamonte jätti The Curen vuonna 2005, mutta palasi yhtyeeseen vuonna 2022. Sen jälkeen hän soitti siinä vielä 90 konserttia. Ura huipentui Shows of a Lost World -konserttiin Lontoossa 1. marraskuuta 2024.

– Ajatuksemme ja osanottomme ovat hänen perheensä kanssa. Häntä tullaan kaipaamaan valtavasti, yhtyeen jäsenet muistelevat tiedotteessa.

Vuonna 1976 perustetun The Curen suurimpia hittejä ovat muun muassa Boys Don’t Cry, Friday I’m in Love, In Between Days ja The Lovecats.