Orpon vierailu Stubbin mukana Valkoisessa talossa ihmetytti myös perjantaiaamun Pöllöraatia.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) olivat tapaamassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia Valkoisessa talossa myöhään eilen illalla.

Orpon mukanaolo on herättänyt ihmettelyä, sillä Suomen pääministeriä ei olla kovin usein nähty Valkoisessa talossa.

Edellisen kerran tämä tapahtui 23 vuotta sitten, jolloin tuolloinen pääministeri Paavo Lipponen tapasi Yhdysvaltain presidentin George W. Bushin Valkoisessa talossa.

Asia nousi esiin myös perjantaiaamun Pöllöraadissa. Ilta-Sanomien politiikantoimittaja Timo Haapalan mukaan Orpo ei olisi ilman Stubbia päässyt koskaan Valkoiseen taloon.

– Stubb, paitsi että myi murtajat, myi Valkoiseen taloon sivumennen yhden suomalaisen pääministerin, veisteli Haapala.

Presidentit allekirjoittivat tapaamisessa aiesopimuksen yli kuuden miljardin dollarin (5,2 miljardin euron) arvoisesta jäänmurtajakaupasta.

Viestintäkonsultti ja tietokirjailija Katleena Kortesuo nosti esiin kaupan kylkiäisinä lisääntyneen suhteiden huoltovarmuuden.

– Tämähän on Suomen kansainvälisten suhteiden huoltovarmuutta, että meillä on nyt kaksi kontaktia Trumpin suuntaan, Kortesuo sanoi.

MTV Uutisten uutispäätoimittaja Ilkka Ahtiainen puolestaan pohti, että pitäisikö historioitsijan selvittää, millaisella viestinvaihdolla Orpo tuotiin mukaan.

– Enkä sano, ettei hänen olisi kuulunut olla siellä, mutta tämä on niin epätavallista, sanoi Ahtiainen.

Haapala toivoi myös, että seuraukset olisivat tällä kertaa paremmat kuin Lipposen vierailulla.

– Se pilasi koko Suomen seuraavat eduskuntavaalit, sanoi Haapala.

Lipposen joulukuussa 2002 tekemästä vierailusta nousi seuraavan kevään vaaleissa kohu, kun keskustan puheenjohtaja Anneli Jäätteenmäki syytti Lipposta Suomen liittämisestä Irakin sotaa tukevaan liittoumaan omavaltaisesti.

Vaalit voittanut Jäätteenmäki joutui eroamaan jo kesällä pääministerin paikalta, kun paljastui hänen saaneen Lipposen tapaamisesta salaisia asiakirjoja ja valehdelleen siitä eduskunnalle.

Miten merkittävästä tapaamisesta oli kyse?

Kortesuo kuvaili eilisen tapaamista älyttömän hienoksi Suomen talouden kannalta.

– Harvoin sitä nyt presidentit ja pääministerit myy yhtätoista jäänmurtajaa. Aikaisemmin on viety Aalto-maljakko ja oltu tyytyväisiä jos joku huolii sen, sanoi Kortesuo.

Myös Haapala näki Valkoisen talon tapaamisen merkittävänä asiana.

– Olihan tämä sulka Stubbin hattuun. Toinen asia, jota ei kannata aliarvioida, on se, millainen muutostekijä tämä voi olla Suomen ankeaan talous- ja työttömyysilmapiiriin. Voisiko tämä olla pieni pomppu ylöspäin, Haapala pohti.

Suomessa Trumpiin on suhtauduttu myös epäilevästi, ja Ahtiainen peräänkuulutti nyt asennemuutosta suomalaisilta.

– Varmasti Yhdysvaltain presidentin kalenteri on yksi maailman täysinäisimmistä, niin kuitenkin keskellä Gazan sodan lopetusta häneltä löytyi se rako, jossa hän ottaa vastaan Suomen presidentin ja pääministerin kaikkien maailman maiden joukosta.

Katso koko Pöllöraadin keskustelu jutun alusta.