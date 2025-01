Orpo: Tämä Trumpin ensitoimista särähti erityisesti – "Iso pettymys"

Pääministeri Orpo nosti esille Trumpin päätöksen vetäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta erityisenä pettymyksenä.

Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi median kysymyksiin koolle kutsumassaan EU-vaikuttajaseminaarissa. Seminaariin oli kutsuttu eri järjestöjä, kuten Elinkeinoelämän keskusliiton, MTK:n, SAK:n, Kuntaliiton ja Suomen luonnonsuojeluliiton.

Orpon mukaan on syytä pitää pääkylmänä vasta virkaansa astuneen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin suhteen.

– Trump tunnetaan erittäin värikkäästä kielenkäytöstä ja joskus hän tuo poliittisia mielipiteitä hyvin kärjekkäästi esiin, mutta lopputulema on eri. Kannattaa tämäkin muistaa, Orpo kommentoi tiistaina pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Orpo peräänkuulutti yhtälailla malttia reaktioissa Donald Trumpin tekoihin Yhdysvaltain presidenttinä ennen tiedotustilaisuutta pitämässään puheessa.

Orpon koollekutsumaan seminaariin oli kutsuttu eri järjestöjä, kuten Elinkeinoelämän keskusliitto, MTK, SAK, Kuntaliitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto.Lehtikuva

Orpo: Yhdysvallat tärkeä kahdenvälinen liittolainen

Orpo myös muistutti, että Yhdysvallat on Suomen tärkeä kahdenvälinen liittolainen erityisesti sotilaallisesti ja myös kaupassa suhde on kasvanut valtavasti.

– Nato-jäsenyys antaa meille entistä enemmän mahdollisuuksia syventää tätä liittolaisuutta. On tärkeä valvoa, että meillä on hyvät suhteet Yhdysvaltoihin.

Orpon mukaan Trumpin eilisessä puheessa ei tullut eilen ilmi asioita, jotka Suomen tai Euroopan näkökulmasta aiheuttaisi huolta.

– Tietenkin iso pettymys on Pariisin ilmastosopimuksesta irtautuminen, Orpo kommentoi. Trump allekirjoitti pian presidenttiytensä alettua päätöksen vetäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta.

Euroopassa on varauduttu kauppapoliittisiin vaatimuksiin

Orpolta kysyttiin tiedostustilaisuudessa, kuinka Trumpin puheet kauppatulleista saattaisivat vaikuttaa Suomen talouteen, ja kuinka Eurooppa on niihin valmistautunut.

– Suomi on vientivetoinen maa ja kaikki, mikä rajoittaa vapaata kauppaa maailmalla, on meille huono asia.

Orpo myös huomautti, että Eurooppa ei noussut esiin puheessa toisin kuin esimerkiksi Meksiko, jolle kohdistuvista tulleista Trump puhui. Orpon mukaan Euroopan osalta Yhdysvallat saattavat palata asiaan, jos Eurooppa ei ala ostamaan enemmän Yhdysvalloilta

– Euroopassa on varauduttu. Esimerkiksi meillä on valmius ostaa LNG-kaasua merkittävästi enemmän Yhdysvalloista, mikä on itseasiassa hyvä asia, sillä voimme auttaa viimeisiä Euroopan maita irtautumaan venäläisestä kaasusta.

Orpo WP:n väitteistä, että kaapelirikko oli vahinko: " Tässä joudutaan malttamaan mielemme vielä"

Orpolta kysyttiin myös mielipidettä väitteisiin siitä, että Itämerellä jouluna tapahtunut kaapelirikko olisi ollut onnettomuus, eikä kyseessä olisi ollutkaan Venäjän masinoima sabotaasi.

MTV Uutiset kertoi viikonloppuna, kuinka Washington Postin lähteiden mukaan Estlink 2 -sähkökaapelin rikkoutuminen Itämerellä olisi ollut vahinko.

Orpo ei vastannut suoraan kysymykseen siitä, uskooko hän, että kyseessä oli vahinko.

– Suomessa toimitaan järjestelmällisesti niin, että viranomaiset tutkivat ja he kertovat, mikä on tutkinnan tulossa.

– Tässä joudutaan malttamaan mielemme vielä. Viranomaiset kertovat sitten, mihin he ovat päätyneet.