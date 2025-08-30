Trump määräsi kansalliskaartin kitkemään Washingtonin rikoksia – nyt joukot keräävät roskia ja levittävät multaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt maan pääkaupungin Washingtonin kaduille yli 2 200 kansalliskaartin sotilasta. 

Ratkaisua on perusteltu rikollisuudella, jonka Trump väittää rehottavan Washingtonissa.

ABC News kertoo sivuilla kansalliskaartin erikoisilta kuulostavista tehtävistä. ABC Newsin mukaan kansalliskaarti on kerännyt kaupungissa roskia ja levittänyt runsaasti multaa.

Viranomaistietojen mukaan joukot majoittuvat pääasiassa hotelleissa. Joukoille on myös tarjolla lämpimiä aterioita ympäri vuorokauden.

Yhdysvaltain hallinto kertoo, että se ei ole vielä laskenut kaikkien näiden toimien kustannuksia eikä tiedä, kuinka paljon ne tulevat maksamaan liittovaltion hallitukselle.

Trump uhkaa lähettää kansalliskaartin myös Chicagoon

