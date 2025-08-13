Kansalliskaarti saapui Washingtoniin: Video näyttää keskustassa parveilevat sotilaat

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin määräämät kansalliskaartin sotilaat ovat saapuneet "pelastamaan kaupungin sekasorrolta".
Kansalliskaarti ilmestyi Washingtoniin tiistaina. Viranomaisten mukaan kansalliskaartin sotilaita partioi kaduilla tällä hetkellä noin sata. Lisää voimia on tulossa myöhemmin viikolla.
Video näyttää, kuinka sotilaita saapui Lincolnin muistomerkin läheisyyteen jykevien ajoneuvojen kanssa.
Trump on perustellut poikkeuksellista päätöstään rikollisuuden kasvulla kaupungissa. Trumpin toimia on kritisoitu, sillä poliisin tilastojen mukaan väkivaltarikollisuus on vähentynyt kaupungissa 26 prosenttia viime vuoteen verraten.
Trump on myös vaatinut kodittomia muuttamaan pois kaupungista.