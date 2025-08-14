800 kansalliskaartin sotilasta on nyt Washingtonissa – "Kunnes laki ja järjestys on palautettu"

Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin mukaan kaikki 800 kansalliskaartin sotilasta, jotka presidentti Donald Trump on määrännyt Yhdysvaltain pääkaupunkiin Washingtoniin, on nyt mobilisoitu.

Pentagonin lehdistösihteerin Kingsley Wilsonin mukaan sotilaat avustavat Washingtonin metropolialueen poliisilaitosta ja liittovaltion lainvalvontaa.

Kansalliskaarti avustaa Wilsonin mukaan muun muassa liittovaltion tilojen ja virkailijoiden suojelemisessa sekä muistomerkkien turvaamisessa.

Wilsonin mukaan joukot pysyvät pääkaupungissa niin kauan, kunnes "laki ja järjestys on palautettu piirikuntaan presidentin päätöksellä".

Trump ilmoitti maanantaina, että hän määrää kansalliskaartin auttamaan lainvalvontaviranomaisia pääkaupungin rikollisuuden kitkemisessä ja tehdäkseen siitä turvallisemman. Trump on väittänyt, että Washington on täynnä rikollisuutta, kodittomuutta ja että sen talous on retuperällä.

Washingtonin poliisin tilastot kuitenkin osoittavat, että väkivaltarikollisuus on vähentynyt eikä lisääntynyt.