Yhdysvallat uhkaa jättäytyä ulkopuolelle osasta Naton puolustuskoordinaatiomekanismeista, jos Euroopan Nato-maat eivät noudata annettua määräaikaa.

Yhdysvallat haluaa, että Eurooppa ottaa vastuulleen suuren osan sotilasliitto Naton tavanomaisista puolustuskyvykkyyksistä vuoteen 2027 mennessä.

Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamiehet kertoivat vaateista eurooppalaisille diplomaateille Washingtonissa tällä viikolla. Asiasta uutisoi Reuters lähteidensä pohjalta.

Tavanomainen puolustus pitää sisällään ydinaseiden ulkopuolisia resursseja aina joukoista aseisiin.

Washingtonin-kokouksessa virkamiehet antoivat ymmärtää, ettei Yhdysvaltain hallinto ollut vielä tyytyväinen siihen, miten Eurooppa on kehittänyt puolustuskykyään sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainassa vuoden 2022 helmikuussa.

Virkamiesten mukaan Yhdysvallat uhkaa jättäytyä ulkopuolelle osasta Naton puolustuskoordinaatiomekanismeista, jos Euroopan Nato-maat eivät noudata annettua määräaikaa. Toistaiseksi on epäselvää, miten Yhdysvallat mittaisi Euroopan edistystä vaatimuksiin vastaamisessa.

Reutersin mukaan ei ollut myöskään selvää, edustiko vuoden 2027 määräaika presidentti Donald Trumpin hallinnon kantaa vai vain joidenkin puolustusministeriön virkamiesten näkemyksiä. Washingtonissa on merkittäviä erimielisyyksiä Yhdysvaltain sotilaallisesta roolista Euroopassa.