Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo lähettää kansalliskaartin Memphisiin.
Asiasta Fox Newsin haastattelussa kertoneen Trumpin mukaan tarkoitus "on korjata Memphis samalla tavoin kuin Washingtonille tehtiin".
Trump määräsi aiemmin selvästi demokraattienemmistöisen Washingtonin kaduille tuhansia sotilaita. Ratkaisua perusteltiin rikollisuudella, jonka Trump väitti rehottavan.
Washingtonin poliisin tilastot kuitenkin osoittavat, että väkivaltarikollisuus on vähentynyt kaupungissa.
Trump ilmoitti aiemmin aloittavansa siirtolaisratsiat myös Chicagossa. Nyt kansalliskaarti saattaisi edetä Memphisistä myös alueen muihin suuriin kaupunkeihin New Orleansiin ja Louisianaan.