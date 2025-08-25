Kansalliskaartilaiset Washingtonin kaduilla alkavat kantaa aseita

AOP kansalliskaarti washington
Kansalliskaartin sotilaita Washington DC:ssä 22. elokuuta 2025.AFP / Lehtikuva
Julkaistu minuutti sitten

MTV UUTISET – STT

Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa partioivat kansalliskaartin sotilaat ovat alkaneet kantaa aseita. Asiasta kertoo maan asevoimat lausunnossa.

Lausunnon mukaan kansalliskaartilaisilla on lupa käyttää aseitaan vain viimeisenä keinona, jos heitä kohtaa vakava uhka.

AOP kansalliskaarti dcKansalliskaartin joukkoja Union Stationilla Washingtonissa 13. elokuuta 2025./All Over Press

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt selvän demokraattienemmistöisen Washingtonin kaduille yli 2 200 sotilasta. Ratkaisua on perusteltu rikollisuudella, jonka Trump väittää rehottavan Washingtonissa.

Washingtonin poliisin tilastot kuitenkin osoittavat, että väkivaltarikollisuus on vähentynyt kaupungissa.

1:52imgAsiantuntija: Trump tekee sisäistä vallankaappausta – "Yrittää tuhota muut hallinnonalat".

Lue lisää:Trumpin kaduille määräämä sotilasjoukko kasvaa Yhdysvaltain pääkaupungissa – asiantuntija uskoo, että Washington on vasta alkusoittoa

Trump uhkaa lähettää kansalliskaartin myös Chicagoon

Lisää aiheesta:

Kansalliskaartilaiset Washingtonin kaduilla alkavat kantaa aseitaZelenskyi: Tapaaminen Putinin kanssa edistäisi rauhaa "tehokkaimmin"Lavrov NBC:lle: Putin ei allekirjoittaisi rauhansopimusta Zelenskyin kanssaTrump kuvaa Chicagoa sekasotkuksi ja uhkaa kansalliskaartilla – kuvernööriltä tiukka vastausSaksalaislehti: Kiina valmis lähettämään rauhanturvajoukkoja UkrainaanJatkokaudelle valittu Sari Essayah Ukrainan tilanteesta: Tämä olisi pahin skenaario
Trumpin YhdysvallatYhdysvallatWashingtonUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Trumpin Yhdysvallat