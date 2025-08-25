Kansalliskaartilaiset Washingtonin kaduilla alkavat kantaa aseita

Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa partioivat kansalliskaartin sotilaat ovat alkaneet kantaa aseita. Asiasta kertoo maan asevoimat lausunnossa.
Lausunnon mukaan kansalliskaartilaisilla on lupa käyttää aseitaan vain viimeisenä keinona, jos heitä kohtaa vakava uhka.
Kansalliskaartin joukkoja Union Stationilla Washingtonissa 13. elokuuta 2025./All Over Press
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt selvän demokraattienemmistöisen Washingtonin kaduille yli 2 200 sotilasta. Ratkaisua on perusteltu rikollisuudella, jonka Trump väittää rehottavan Washingtonissa.
Washingtonin poliisin tilastot kuitenkin osoittavat, että väkivaltarikollisuus on vähentynyt kaupungissa.
