Trumpin hallinto vetää merijalkaväen sotilaat pois Los Angelesista

Yhdysvaltain hallinto vetää Los Angelesiin lähetetyt merijalkaväen sotilaat pois kaupungista, kertoo maan puolustusministeriö. Vetäytymismääräyksen on antanut puolustusministeri Pete Hegseth.

Presidentti Donald Trump määräsi kesäkuussa kaupunkiin noin 4 000 kansalliskaartilaista ja 700 merijalkaväen sotilasta. Hän perusteli kiisteltyä päätöstään liittovaltion kiinteistöjen ja henkilöstön suojelulla.

Kyse oli ensimmäisestä kerrasta sitten vuoden 1965, kun Yhdysvaltain presidentti lähetti kansalliskaartin paikalle osavaltion kuvernöörin toiveiden vastaisesti.

Viime viikolla puolustusministeriö kertoi, että puolet kansalliskaartilaisista vedetään pois.

Los Angelesissa puhkesi kesäkuussa mielenosoituksia, joissa vastustettiin Trumpin hallinnon siirtolaisratsioita. Protestit olivat pääosin rauhanomaisia ja keskittyivät pienelle alueelle Los Angelesissa. Protestien yhteydessä esiintyi jonkin verran vandalismia.

Pormestari: Voitto Los Angelesille

Trumpin päätös sotilaiden lähettämisestä on saanut osakseen laajasti arvostelua. Muun muassa Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom ja Los Angelesin pormestari Karen Bass ovat sanoneet, että sotilaiden lähettäminen vain kiihdytti protesteja, jotka olivat paikallisen poliisin hallinnassa.

Pormestari Bass kuvaili merijalkaväen sotilaiden vetäytymisen olevan jälleen yksi voitto Los Angelesille. Hän sanoi, että sotilaiden läsnäolo kaupungissa oli ollut tarpeetonta.

Los Angeles on niin sanottu turvakaupunki, jossa on satojatuhansia paperittomia siirtolaisia, ja se on tästä syystä ollut Trumpin tähtäimessä viime kuukausina.

Turvakaupungit ovat kaupunkeja, jotka ovat uhmanneet siirtolaisiin kohdistuvia liittovaltion toimia. Kaupungit ovat muun muassa rajoittaneet paikallispoliisin yhteistyötä maahanmuuttopoliisi ICE:n kanssa sekä asettaneet säädöksiä, jotka estävät paikallispoliisia kysymästä esimerkiksi ihmisten siirtolaisstatusta.