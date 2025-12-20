Yhdysvallat iski Isisiä vastaan Syyriassa.

Yhdysvaltain asevoimat sanoi tehneensä perjantaina laajan iskun äärijärjestö Isisiä vastaan Syyriassa.

Asevoimien mukaan iskut kohdistuivat yli 70 kohteeseen Syyrian keskiosassa. Iskuissa käytettiin hävittäjiä, taisteluhelikoptereita ja tykistöä. Jordanian ilmavoimien hävittäjät tukivat iskuissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Syyrian hallinto antoi tukensa Yhdysvaltojen iskuille.

Asevoimien mukaan kyseessä oli vastaus Isisin noin viikkoa aiemmin tekemään iskuun. Viime viikon lauantaina kolme yhdysvaltalaista kuoli Isisin tekemässä iskussa Syyriassa.

Viime viikon iskun jälkeen Yhdysvallat on kumppaneineen tehnyt Syyriassa ja Irakissa ainakin kymmenen operaatiota, joissa on Yhdysvaltain asevoimien mukaan kuollut tai kiinniotettu yli 20 terroristista toimijaa.