Trump haluaa kuolemantuomion käyttöön Washingtoniin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa kuolemantuomion käyttöön maan pääkaupunkiin Washingtoniin.
Trumpin mukaan pääkaupungissa murhaan tuomittujen kuuluisi saada kuolemantuomio. Kuolemantuomio lakkautettiin Washingtonin kaupungissa vuonna 1981.
Trumpin viimeisin ulostulo on osa hänen pyrkimystään ottaa tiukempaa otetta Yhdysvaltain pääkaupungista. Trump on lähettänyt kaupungin kaduille tuhansia kansalliskaartin sotilaita osana taistelua rikollisuutta vastaan. Tilastojen mukaan Washingtonin rikollisuusaste oli viime vuonna alhaisimmillaan 30 vuoteen.