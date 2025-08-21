Trump aikoo partioida Washingtonin kaduilla poliisin ja sotilaiden kanssa

Kansalliskaartin jäseniä partioi metroasemalla Washington DC:ssä, Yhdysvalloissa 20. elokuuta 2025.
Kansalliskaartin jäseniä partioi metroasemalla Washington DC:ssä, Yhdysvalloissa 20. elokuuta.EPA/WILL OLIVER
Trump lähetti viime viikolla 800 kansalliskaartin sotilasta Washingtoniin kitkemään kaupunki sitä väitetysti riivaavasta rikollisuudesta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän aikoi partioida maan pääkaupungin Washingtonin kaduilla poliisin ja kansalliskaartin joukkojen kanssa paikallista aikaa torstaina. 

Trump kommentoi asiaa konservatiivimedia Newsmaxin haastattelussa.

– Meillä on töitä tehtävänä, Trump sanoi haastattelussa.

Trump lähetti viime viikolla 800 kansalliskaartin sotilasta selvän demokraattienemmistöiseen Washingtoniin ja ilmoitti asettavansa paikallisen poliisin liittovaltion alaisuuteen.

Presidentin hallinto joutui sittemmin perääntymään suunnitelmastaan korvata Washingtonin paikallispoliisin johtaja liittovaltion poliisijohtajalla.

Trumpin hallinto on perustellut kansalliskaartin lähettämistä Washingtoniin sillä, että sen tarkoituksena on kitkeä pääkaupunki sitä riivaavasta rikollisuudesta. 

Trump on väittänyt, että Washington on täynnä rikollisuutta, kodittomuutta ja että sen talous on retuperällä.

Washingtonin poliisin tilastot kuitenkin osoittavat, että väkivaltarikollisuus on vähentynyt eikä lisääntynyt.

