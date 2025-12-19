Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut haluavansa lähettää astronautteja Kuuhun niin pian kuin mahdollista.
Donald Trumpin tavoitteena on, että yhdysvaltalaiset astuisivat Kuun kamaralle vuoteen 2028 mennessä osana Nasan Artemis-ohjelmaa, joka aloitettiin Trumpin ensimmäisen kauden aikana.
Kuuhun on tarkoitus alkaa lähivuosina luoda pohjaa pysyvälle tukikohdalle. Kuulennoilla valmistauduttaisiin myös mahdollista Marsin-matkaa varten, sanotaan Trumpin allekirjoittamassa presidentin asetuksessa.
Tavoitteena peitota Kiina
Astronauttien pitäisi tämän hetken aikataulun mukaan palata Kuuhun vuoden 2027 puolivälissä Artemis 3 -avaruuslennolla. Lennon aikataulu on kuitenkin siirtynyt useaan otteeseen.