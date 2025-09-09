Trumpin hallinto kertoo aloittavansa siirtolaisratsiat Chicagossa

Trumpin hallinnon operaation kohteena ovat rikolliset.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto on ilmoittanut aloittavansa siirtolaisratsiat Chicagon kaupungissa. Asiasta kertoo maan sisäisen turvallisuuden ministeriö (DHS).

Ministeriön mukaan operaation kohteena olisivat rikolliset. Trump on toistuvasti uhannut lähettää kansalliskaartin sotilaita Illinoisin osavaltioon, jossa Chicago sijaitsee. Hän on ottanut asian tiimoilta yhteen osavaltion demokraattikuvernööri J. B. Pritzkerin kanssa.

Pritzker sanoi DHS:n ilmoituksen jälkeen, ettei operaatiossa ole kyse rikosten torjunnasta, vaan Trumpin hallinnon yrityksestä pelotella osavaltion asukkaita.

