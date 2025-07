Trump ei saa Epstein-kohua laantumaan - "Missä se asiakaslista on?"

MAGA-liikkeen rakoilu voi heijastua Yhdysvaltain kongressia koskeviin vaaleihin ensi vuonna.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja hänen kannattajistaan koostuva Maga-liike ovat ajautuneet ilmiriitaan viime viikolla julkaistun muistion takia.

Muistiossa kerrottiin, ettei hallitus aio julkistaa enää ainuttakaan Jeffrey Epsteiniin liittyvää asiakirjaa. Muistiossa myös kumottiin salaliittoteoria, jonka mukaan Epstein olisi murhattu.

Vuonna 2019 selliinsä kuollutta liikemiestä syytettiin laajasta seksikaupasta sekä kymmenien alaikäisten tyttöjen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Muistio aiheutti raivoa MAGA-piireissä, sillä aiemmin Trumpin leiri oli lietsonut Epsteinin ihmiskaupparinkiin liittyviä salaliittoteorioita ja luvannut paljastaa totuuden.

Trump yritti vaientaa keskustelun haukkumalla kritisoijia, sekä väittämällä Epstein-vyyhtiä demokraattien keksinnöksi.

– Se on iso huijaus. Sitä puskevat demokraatit ja jotkut tyhmät republikaanit. Typerät republikaanit lankeavat verkkoon, ja tekevät demokraattien työn.

Taktiikka ei kuitenkaan saanut MAGA-joukkoja perääntymään, ja nyt Trump on pyytänyt Yhdysvaltain oikeusministeri Pam Bondia julkistamaan valamiehistön todistajanlausunnot. Bondin mukaan oikeusministeriö edistää asiaa tänään.

Kannattajakunta vaatii nähdä asiakaslistan

Valtaosa kiinnostuksesta kohdistuu niin sanottuun "asiakaslistaan", johon Epsteinin uskotaan kirjanneen asiakkaidensa nimet. Liikemiehen lähipiiriin kuului lukuisia rikkaita ja vaikutusvaltaisia ihmisiä.

Jeffrey Epsteinin lisäksi vain kahta ihmistä vastaan on nostettu rikossyytteitä ihmiskauppaverkostoon liittyen. Epsteinin oikea käsi Ghislaine Maxwell sai 20 vuoden vankeustuomion.

Kolmas syytetty, ranskalainen mallipomo Jean-Luc Brunel, kuoli odottaessaan oikeudenkäyntiä. Epsteinin tavoin hänet löydettiin hirttäytyneenä sellistään.

Epsteinin tunnetuin uhri Virginia Giuffre paljasti lisää nimiä, kuten Britannian prinssi Andrewn, mutta ketään ei asetettu syytteeseen. Tämän vuoden huhtikuussa Giuffren raportoitiin tehneen itsemurhan.

– Tämän vuoden helmikuussa oikeusministeri Pam Bondi myönsi Jeffrey Epsteinin asiakasluettelon olemassaolon. Itse asiassa hän sanoi, että Jeffrey Epsteinin asiakasluettelo on "parhaillaan hänen pöydällään", edustajainhuoneen demokraattisen ryhmän varapuheenjohtaja Ted Lieu muistutti tiedotustilaisuudessa.

– Missä se asiakaslista on? Mitä oikeusministeri Pam Bondi piilottelee? Hänen on julkaistava Epsteinin tiedostot mahdollisimman pian.

Kritiikkiä korkean tason politiikoilta

Trumpin ensimmäisen kauden varapresidentti Mike Pence vetosi myös Epstein-asiakirjojen julkaisemisen puolesta.

– Mielestäni hallinnon on aika julkaista kaikki asiakirjat Jeffrey Epsteinin tutkinnasta ja syytteeseenpanosta. On tärkeää, että suojelemme uhrien nimiä, heidät pitäisi jättää tietojen julkistamisen ulkopuolelle, Pence sanoi CBS:n haastattelussa.

– Mutta mielestäni jokaisen, joka osallistui tai oli tekemisissä tämän halveksittavan miehen kanssa, pitäisi joutua julkisen syynin kohteeksi. Riippumatta siitä, johtavatko faktat syytteiden nostamiseen.

Osan mielestä Epsteinin kanssa vuosia kaveerannut Trump on itsekin asiakaslistalla. Näin väitti muun muassa hallintoa aikaisemmin tukenut miljardööri Elon Musk välirikon jälkeen.

Eilen yhdysvaltalaislehti The Wall Street Journal kertoi Trumpin lähettäneen Epsteinille seksuaalissävytteisen kirjeen, johon on piirretty alastoman naisen ääriviivat. Trump on sanonut kirjeen olevan väärennös ja uhkaillut lehteä oikeustoimilla.

– Tämä on tapaus, jossa valtaapitävät suojelevat valtaapitäviä. Aikaisemmin julkaistut Epsteinin tiedostot osoittavat, että Trump on tiedostoissa kaikkialla. Hän on useissa kuvissa Jeffrey Epsteinin kanssa. Trumpista on useita videoita Epsteinin kanssa, demokraattien Ted Lieu ryöpytti.

– On olemassa lentopäiväkirjoja, joissa Trump on Epsteinin koneessa. Trump on antanut lausuntoja Epsteinista. Epsteinin väitetyt uhrit nimeävät Trumpin oikeudessa, joten meidän on saatava Epsteinin tiedostot julkisuuteen.