Trump vihaa häviämistä, minkä vuoksi hän teki Epstein-kohussa U-käännöksen, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.
Ensi vuonna tulee kuluneeksi kymmenen vuotta, kun Trump otti republikaanipuolueen haltuunsa.
Osa republikaaneista vielä epäili Trumpia ensimmäisen presidenttikauden alussa, mutta kauden päätteeksi puolue oli Trumpin rautaisessa otteessa.
Kun Trump kieltäytyi hyväksymästä 2020 presidentinvaalien tulosta, puolue kuunteli ja yhä enemmistö republikaaneista uskoo Joe Bidenin huijanneen.
Osa Trumpin tukijoista hyökkäsi jopa kongressiin Trumpin vaalivalheiden jälkeen eikä sekään saanut puoluetta hylkäämään Trumpia.
Seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein ja hänen yhteydet valtaapitäviin tuntuu kuitenkin olevan ensimmäistä kertaa ongelma, mistä Trump ei pääse eroon.
Epstein pyöritti tyttöjen hyväksikäyttörinkiä, missä oli osallisena korkea-arvoisia miehiä niin demokraateista, republikaaneista, liike-elämästä kuin Englannin kuninkaallisista.
Olemassa olevan julkisen tiedon valossa ei ole todisteita, että Trump olisi itse ollut rikollisessa toiminnassa mukana, mutta jo julkaistut Epsteinin asiakirjat ovat olleet Trumpille vähintäänkin kiusallisia.