Seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein ja hänen yhteydet valtaapitäviin tuntuu kuitenkin olevan ensimmäistä kertaa ongelma, mistä Trump ei pääse eroon.

Trump tiesi jo ennen äänestystä hävinneensä, teki U-käännöksen ja sanoikin kannattavansa dokumenttien julkituloa. Mielenmuutoksen vilpittömyyttä kuitenkin epäillään, sillä presidentin valtaoikeuksilla Trump olisi voinut julkistaa asiakirjat ilman kongressia.

Vain pari päivää ennen U-käännöstä Trump määräsi oikeusministeriön avaamaan uuden Epsteinin tutkinnan. Trumpin mukaan uusi tutkinta on demokraateista, jotka olivat Epsteinin kanssa tekemisissä ja mikä mielenkiintoisinta – tutkinnan alaisia asiakirjoja ei välttämättä julkaista.