Trump ja Putin tapaavat – näin tapaamisesta tuli totta

Donald Trumpin ja Vladimir Putinin on määrä tavata toisensa perjantaina. Koostimme artikkeliin kuinka tapaamisesta on tullut totta sekä tapahtumat, jotka sitä ovat viime viikkoina edeltäneet.

Pohjois-Amerikan luoteisosassa sijaitsevassa Alaskassa järjestettävässä tapaamisessa on tarkoitus käsitellä Ukrainan sodan lopettamista.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on vieraillut Yhdysvalloissa viimeksi vuonna 2015, jolloin Yhdysvaltain presidenttinä oli Barack Obama.

Päätös tapaamisen järjestämisestä ei ole ollut suoraviivainen.

Heinäkuun lopulla Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi olevansa pettynyt Venäjän presidenttiin Putiniin ja ilmoitti hänen Venäjälle asettamansa määräajan hyökkäyssodan loppumiselle Ukrainassa olevan 10 päivää.

Samalla hän uhkasi Venäjää uusilla tulleilla, jos määräaikaan ei suostuttaisi.

Trump oli aiemmin antanut Venäjälle 50 päivän aikarajan, jonka aikana sen pitäisi saada aikaan sotimisen lopettava sopimus.

Vain päiviä ennen takarajaa Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff lensi Moskovaan tapaamaan Putinia keskiviikkona 6. elokuuta.

Tuolloin Trump sanoi odottavansa neuvottelun tuloksia ennen uusien Venäjä-tullien täytäntöönpanoa.

Keskustelu kesti kolme tuntia, ja osapuolet kuvailivat sitä rakentavaksi.

Jo seuraavana päivänä Trump sanoi, että hän voisi kohdata Putinin kasvotusten lähiaikoina – ja uhkaus Venäjä-tulleista jäi unholaan.

Myös Kreml näytti tapaamiselle vihreää valoa ja kertoi, että sen valmistelut on aloitettu.

Eikä aikaakaan, kun askelmerkit historialliselle keskustelulle olivat jo selvillä.

Paikaksi varmistui viikonloppuna Yhdysvaltojen pohjoisin osavaltio Alaska ja ajankohdaksi tuleva perjantai, 15. elokuuta.

Ennen paikan ja ajan varmistumista uutisoitiin, että Putin nimitti Arabiemiirikunnat sopivaksi paikaksi tapaamiselle Trumpin kanssa.

– Meillä on paljon ystäviä, jotka ovat valmiita auttamaan meitä järjestämään tällaisen tapahtuman. Yksi ystävistämme on Arabiemiirikuntien presidentti, Putin perusteli tällöin venäläismedia Interfaxin haastattelussa.

Lue myös: Näin Yhdysvalloissa ajatellaan Trumpin ja Putinin tapaamisesta

Tapaamisen alla Euroopan johtajien puhelinlinjat ovat olleet kuumina sekä Ukrainaan että Yhdysvaltoihin.

Maanantaina uutisoitiin, että Saksan liittokansleri Friedrich Merz aikoo järjestää keskusteluja Yhdysvaltojen ja Ukrainan presidenttien sekä eurooppalaisten johtajien kanssa keskiviikkona. Asiasta kertoi maanantaina liittokanslerin toimisto.

Etäkeskusteluihin osallistuu toimiston mukaan valtionjohtoa muun muassa Suomesta, Ranskasta, Britanniasta sekä puheenjohtajat Euroopan komissiosta ja Eurooppa-neuvostosta. Myös Naton pääsihteeri Mark Rutten on määrä osallistua.

Suomesta kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb, presidentinkanslia kertoi maanantaina.

Lue myös: Stubb keskusteli puhelimessa Trumpin kanssa