Trump ja Putin tapaavat ensi perjantaina Alaskassa – "Valtuuskuntamme vain lentää Beringinsalmen yli"

Sekä Venäjä että Ukraina joutuvat luopumaan hallitsemistaan alueista sodan päättämiseksi Ukrainassa, presidentti Trump sanoi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo tapaavansa Venäjän presidentti Vladimir Putinin ensi viikon perjantaina 15. elokuuta. Tapaamisessa on tarkoitus käsitellä Ukrainan sodan lopettamista.

Trump kertoi asiasta Truth Social -viestipalvelussaan varhain lauantaina Suomen aikaa.

Trumpin mukaan perjantainen tapaaminen pidetään Yhdysvalloissa Alaskan osavaltiossa. Trump lupaili viestissään, että lisätietoja tapaamisen yksityiskohdista on tulossa.

Venäjän valtiollisen uutistoimisto Tassin mukaan Venäjä vahvistaa tiedot tapaamisen ajankohdasta ja paikasta.

– On täysin loogista, että valtuuskuntamme vain lentää Beringinsalmen yli ja että näin tärkeä ja odotettu maidemme johtajien tapaaminen järjestetään Alaskassa, Putinin avustaja Juri Ushakov kertoi Tassin mukaan toimittajille.

Venäjän ja Yhdysvaltain välinen raja kulkee Tyynenmeren Pohjoisen jäämereen yhdistävällä Beringinsalmella. Yhdysvallat osti Pohjois-Amerikan luoteisosassa sijaitsevan Alaskan alueen Venäjältä vuonna 1867.

Sekä Yhdysvallat että Venäjä vahvistivat aiemmin tällä viikolla, että presidenttien tapaaminen on suunnitteilla lähiaikoina.

Trump oli aiemmin uhannut asettaa Venäjälle ja sen liittolaismaille pakotteita, jos aselepoa Ukrainassa ei saada aikaan perjantaihin mennessä.

Putinin edellinen USA-vierailu Obaman kaudella

Putin on vieraillut Yhdysvalloissa viimeksi vuonna 2015, jolloin Yhdysvaltain presidenttinä oli Barack Obama.

Putinin edellinen vierailu länsimaissa oli Sveitsin Genevessä kesäkuussa 2021. Sveitsin-vierailulla hän tapasi silloisen Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin. Kyseessä oli edellinen kerta, kun Venäjän ja Yhdysvaltojen johtajat ovat tavanneet.

Maiden presidentit eivät ole tavanneet sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyssotansa Ukrainassa helmikuussa 2022.

"Yritämme saada osan takaisin"

Trumpin mukaan sekä Venäjä että Ukraina joutuvat luopumaan hallitsemistaan alueista sodan päättämiseksi Ukrainassa.

Presidentti kommentoi asiaa perjantaina tilaisuudessa, jossa Armenia ja Azerbaidzhan allekirjoittivat rauhaan tähtäävän sopimuksen.

Trumpilta kysyttiin, joutuuko Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi myöntymään alueluovutuksiin.

Trumpin mukaan neuvoteltavista alueista on nyt taisteltu kolme ja puoli vuotta, ja lukuisia venäläisiä ja ukrainalaisia on kuollut.

– Yritämme saada osan takaisin. Ja jonkun verran (alueiden) vaihtamista. Se ei ole lainkaan helppoa. Se on erittäin monimutkaista, Trump sanoi.

– Alueita vaihdetaan molempien osapuolten eduksi, hän jatkoi.

Käytännössä molempien osapuolten tekemät aluevaihdokset tarkoittaisivat sitä, että Venäjä luovuttaisi Ukrainassa miehittämiään alueita takaisin Ukrainalle ja Ukraina taas luovuttaisi omia maa-alueitaan Venäjälle.

Venäjä on vallannut laajan osa Ukrainan itäpuoliskoa. Uutistoimisto Bloomberg uutisoi perjantaina, että neuvotteluista perillä olevien lähteiden mukaan Venäjä ja Yhdysvallat yrittävät saada sotatoimet keskeyttävän sopimuksen aikaan, ja rintamalinjat jäisivät nykyisille paikoilleen.

Bloombergin lähteet painottivat, että mahdollisen sopimuksen valmistelu oli edelleen kesken.

