Stubb keskusteli Trumpin kanssa

Trump ja Stubb
Julkaistu 49 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Nelli Hyttinen

nelli.hyttinen@mtv.fi

Presidentti Alexander Stubb on keskustellut Ukrainan tilanteesta tänään sekä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.

Stubb kertoo viestipalvelu X:ssä, että Suomi jatkaa tiivistä yhteistyötä presidentti Trumpin ja Yhdysvaltojen kanssa.

Työ oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan saavuttamiseksi Ukrainaan on jatkunut Ukrainan ja eurooppalaisten johtajien sekä Ukrainan, Euroopan ja Yhdysvaltojen kansallisten turvallisuusneuvonantajien kesken, Stubb kirjoittaa päivityksessään.

Eurooppa seisoo vankasti ja yhtenäisenä Ukrainan rinnalla, Stubb jatkaa. 

