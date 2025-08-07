Venäjä vahvistaa: Putin ja Trump tapaavat lähipäivinä – paikka jo sovittu

Putinin avustajan mukaan tapaamista valmistellaan jo.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaavat lähipäivinä, Putinin avustaja Juri Ushakov sanoi torstaina venäläisen uutistoimisto Interfaxin mukaan.

Asiasta kirjoittaa uutistoimisto Reuters. Ushakovin mukaan tapaamisen valmistelut ovat käynnissä.

Myös Trump on sanonut, että tapaaminen Putinin kanssa on mahdollinen lähiaikoina. Trump kertoi asiasta toimittajille keskiviikkona Valkoisessa talossa.

Trump ei kertonut tarkemmin, missä kaksikon mahdollinen tapaaminen järjestetään.

Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan Trumpin ja Putinin väliselle tapaamiselle on vielä useita esteitä, jotka tulee selvittää.

– Tänään oli hyvä päivä, mutta vielä on paljon töitä edessä. Vielä on useita esteitä, jotka pitää selättää, Rubio kertoi.

Rubion mukaan Venäjä on laatinut tulitaukoehdotuksen, josta on määrä keskustella Ukrainan ja Euroopan maiden kanssa.

Zelenskyi haluaa tavata Putinin

Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ehdotti tapaamista Putinin kanssa. Zelenskyi kirjoitti asiasta viestipalvelu X:ssä.

Zelenskyin mukaan aitoja ratkaisuja Ukrainaan voidaan löytää vain johtajien välillä käydyillä keskusteluilla. Zelenskyi sanoo pitävänsä tarpeellisena tapaamisen ajankohdan sekä keskusteluissa läpi käytävien aiheiden määrittämistä.

Ensin Venäjän on kuitenkin Zelenskyin mukaan lopetettava surmaaminen ja suostuttava aselepoon.

Zelenskyi sanoi käyneensä keskusteluja Naton pääsihteerin Mark Rutten sekä Suomen presidentin Alexander Stubbin kanssa. Hän painotti tekevänsä yhteistyötä muiden johtajien kanssa.

Trump ylisti Witkoffin ja Putinin tapaamista

Trump ylisti keskiviikkona totuttuun tapaansa Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoffin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaamista. Trump kirjoitti viestipalvelu Truth Socialissa, että tapaaminen oli hyvin tuottelias. Hän ei kuitenkaan yksilöinyt, millä tavalla tämä tulee näkymään sodassa, tai mihin tarkkaan ottaen tämä käsitys perustui.

– Valtavaa edistystä saavutettiin. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että tämän sodan on loputtava, ja tätä päämäärää kohti me pyrimme tulevina päivinä ja viikkoina, Trump kirjoitti.

Zelenskyi kertoi sosiaalisessa mediassa keskustelleensa Trumpin kanssa sen jälkeen kun Witkoff ja Putin olivat tavanneet.

Trump kertoi tapaamisesta Euroopan johtajille

Yhdysvaltalaislehti New York Times (NYT) kertoo kahteen nimettömään lähteeseen viitaten, että Trumpin ja Putinin tapaaminen olisi mahdollisesti jo ensi viikolla.

Uutiskanava CNN:n mukaan Putin ehdotti valtiojohtajien tapaamista Witkoffin vierailun aikana. NYT:n mukaan Trumpin on määrä kokoontua pian tapaamisen jälkeen kolmenkeskisesti Putinin ja Zelenskyin kanssa.

Trump kertoi lehden mukaan aikeistaan keskiviikkona puhelinkeskustelussa Euroopan maiden johtajien kanssa. Ukrainalaislähde kertoi uutistoimisto AFP:lle, että presidentti Stubb oli mukana puhelinkeskustelussa. Stubbin, Zelenskyin ja Trumpin lisäksi keskusteluun ottivat osaa Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Britannian pääministeri Keir Starmer ja sotilasliitto Naton pääsihteeri Rutte.

Valkoinen talo ilmoitti, että Trump kertoi puhelun aikana suhtautuvansa avoimesti ajatukseen Zelenskyin ja Putinin tapaamisesta.

– Venäläiset kertoivat halustaan tavata presidentti Trump. Presidentti on avoin ajatukselle molempien, Zelenskyin ja Putinin, tapaamisesta, kertoi Valkoisen talon lehdistöedustaja Karoline Leavitt.

NYT:n lähteen mukaan Trumpin ilmoitus yllätti useat johtajat, jotka esittivät jälkikäteen epäilynsä kaavaillun tapaamisen vaikuttavuudesta. Toisen lähteen mukaan keskusteluun osallistuneet vaikuttivat hyväksyvän Trumpin kannan.

7.8. kello 12.00: Artikkelia päivitetty kauttaaltaan