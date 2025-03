Voimalaitokset, maa-alueet, "tietyt omaisuudet": Tämä kaikki tiedetään Trumpin ja Putinin puhelusta

Presidentti Trump aikoo keskustella voimalaitoksista ja maa-alueista Putinin kanssa. Trumpin mukaan neuvottelijat ovat jo keskustelleet "tiettyjen omaisuuksien" jakamisesta.

Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin on määrä keskustella puhelimessa tiistaina. Puhelu käydään päivälleen viikko sen jälkeen, kun Ukraina ja Yhdysvallat pääsivät sopuun 30 päivän aselevosta Saudi-Arabiassa käydyissä neuvotteluissa.

Puhelussa on tarkoitus keskustella sodan lopettamisesta Ukrainassa.

Trumpin ja Putinin välisen puhelun vahvistaa myös Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov. Kremlistä on myös kerrottu viime viikolla, että Yhdysvaltain neuvottelijoita on matkustamassa Venäjälle, mutta tarkempaa ajankohtaa tai osallistujia ei paljasteta.

Trump itse on kuvaillut keskustelujen Venäjän kanssa etenevän "melko hyvin".

– Viikonloppuna on tehty paljon töitä. Haluamme nähdä, voimmeko lopettaa sodan. Ehkä voimme, ehkä emme, mutta uskon, että meillä on hyvä mahdollisuus, Trump totesi.

0:33 Katso myös: Trump: Huonoja uutisia maailmalle, jos Putin ei suostu tulitaukoon.

Trump sanoi heidän keskustelevan maa-alueista, voimalaitoksista ja "tiettyjen omaisuuksien jaosta", mutta ei tarkentanut, mitä jälkimmäisellä tarkoitetaan.

Keskustelu voi olla yksi yli kolmevuotisen sodan merkkipaaluista. Trumpille se on tilaisuus jatkaa Yhdysvaltojen Venäjä-suhteiden uudelleenlämmittämistä.

Maa-alueet puhelun keskiössä

Kaikkiaan Venäjä miehittää noin viidesosaa Ukrainan maa-alueista. Suuri osa siitä kattaa Krimin ja Itä-Ukrainan osia, joihin Venäjä tunkeutui jo vuonna 2014.

Ukraina on menettänyt noin 11 prosenttia maa-alueistaan venäläissotilaiden käsiin sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täyden hyökkäyksensä helmikuussa 2022. Luku pohjautuu CNN:n ja Institute for the Study of War -ajatushautomon selvityksiin.

Vuoden 2022 jälkeen Venäjä on liittänyt laittomasti itseensä neljä Ukrainan aluetta: Donetskin, Luhanskin, Zaporizhzhjan ja Hersonin. Näistä yhtäkään se ei hallitse kokonaan.

2:37 Katso myös: CIA:n analyytikko arvioi MTV:lle Venäjän ehdot tulitaukoon.

Yhdysvaltalaiset ovat ilmaisseet, että Ukraina joutuu todennäköisesti myöntymään alueluovutuksiin osana rauhanehtoja. Se on ollut myös Putinin vaatimus aselevolle.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille alueluovutukset ovat olleet punainen vaate. Samoin eurooppalaisille liittolaisille, joiden mukaan ne palkitsisivat hyökkääjän.

Viime viikolla Trump kertoi Yhdysvaltojen keskustelleen Ukrainan kanssa, mitkä maa-alueet Ukraina säilyttäisi ja mitkä menetettäisiin.

Zaporizhzhjan voimalaitoksen tulevaisuus

Trump kertoi toimittajille, että yksi keskustelunaihe on voimalaitokset. Virkamieslähteiden mukaan rauhanneuvotteluiden osana aiotaan sopia jonkin keskeisen ukrainalaisen voimalaitoksen tulevaisuudesta.

Vaikka Trump puhuikin monikossa mainitsematta nimeltä ainuttakaan voimalaitosta, käytännössä keskustelu käytäneen Zaporizhzhjan ydinvoimalasta.

2:35 Katso myös: Ukrainassa mahdolliseen tulitaukoon suhtauduttiin epäilevästi – venäläisten keskuudessa aihe jakoi mielipiteitä.

Euroopan suurin ydinvoimala on ollut venäläissotilaiden hallussa maaliskuusta 2022 alkaen, eikä rintaman lähellä ole toista yhtä merkittävää ydinvoimalaa, joka sopisi neuvotteluvaltiksi.

Viime viikolla Trump mainitsi, että keskusteluissa on ollut esillä "hyvin suuri voimalaitos" ja kuka sen tulee saamaan. Myös Zelenskyi on tuonut ilmi, että Zaporizhzhjan ydinvoimalan tulevaisuudesta on neuvoteltu.

Zaporizhzhjan ydinvoimalassa on kuusi reaktoria. Se ei ole tuottanut sähköä syyskuun 2022 jälkeen.

Witkoff: "Näkemyserot ovat kaventuneet"

Toistaiseksi Putin on suhtautunut varauksella Yhdysvaltojen ja Ukrainan ehdotukseen.

Teoriassa Venäjä on ilmaissut suostuvansa siihen, mutta käytännössä esittää silti lisävaatimuksia Ukrainalle. Putin on esimerkiksi toistanut väitteensä, jonka mukaan Ukrainan nykyinen hallinto on "sodan juurisyy".

Saudi-Arabian kokouksen jälkeen Yhdysvaltain Lähi-idän erikoislähettiläs Steve Witkoff vieraili Moskovassa. Hän kertoi keskustelunsa Putinin kanssa kestäneen kolmesta neljään tuntia ja kuvaili sitä "positiiviseksi ja ratkaisukeskeiseksi".

Witkoff oli luottavainen siitä, että taistelut voivat lakata viikkojen sisällä. Hänen mukaansa näkemyserot Venäjän ja Ukrainan välillä ovat kaventuneet.

Witkoff kertoi Yhdysvaltojen neuvottelijoiden tapaavan neuvottelukumppaneita sekä Ukrainasta että Venäjältä tämän viikon aikana.

Ukraina korosti omia reunaehtojaan

Trumpin ja Putinin puhelun kynnyksellä Ukraina laati omat reunaehtonsa mahdolliselle rauhansopimukselle.

Brittiläisen The Independent -lehden tietojen mukaan niitä on neljä.

Ukraina vaatii, että Venäjälle ei luovuteta nykyistä enempää alueita, Venäjän kaappaamat lapset ja hallussaan laittomasti pitämänsä siviilit palautetaan Ukrainaan ja Ukrainalle myönnetään turvatakuut siltä varalta, että Venäjä rikkoo tulitaukoa.