Putin ja Biden laukoivat toisilleen varoituksia puhelimessa – näin vajaan tunnin puhelu eteni

Yhdysvallat on uhannut Venäjää toistuvasti kovilla talouspakotteilla Ukrainaan tilanteen vuoksi.

Viime aikoina Venäjän ja Yhdysvaltojen välit ovat olleet jännittyneet Ukrainan tilanteen vuoksi. Venäjä on keskittänyt Ukrainan rajan läheisyyteen kymmeniätuhansia sotilaita, mikä on nostanut esiin pelkoja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Venäjä on kiistänyt hyökkäysaikeet.