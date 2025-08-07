Kommentti: Presidentti Stubb on noussut avainrooliin Trump–Putin-tunnusteluissa – nimi nousee nyt esiin monesta suunnasta

Alkukevään golf-diplomatia Mar-a-Lagossa näyttää todellakin kantaneen hedelmää. On selvää, että presidentti Alexander Stubbilla on merkittävä rooli siinä, kuinka Putinin, Trumpin ja Zelenskyin mahdollista tapaamista viritellään, kirjoittaa ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb näyttää nyt nousseen arvoon arvaamattomaan sekä yleisemmin Ukrainan sodan ratkaisuyrityksissä että siinä, kuinka Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin henkilökohtaista tapaamista tunnustellaan.

Toisinaan tämäntyyppistä keskustelua Suomessa vähätellään ilmauksella "Suomi mainittu" – mutta siitä ei nyt ole kyse. Stubbin nimi nousee nyt erikseen mainittuna esiin kaikkein keskeisimpien avainpelureiden lyhyessä listassa.

Eilisen erityislähettiläs Steve Witkoffin ja Putinin tapaamisen jälkeen Trump piti pikapikaa kootun puhelinkonferenssin useiden eurooppalaisten johtajien kanssa.

Useat mediat, kuten ruotsalaislehti Aftonbladet kertoivat moniin lähteisiin perustuen, että "puheluun osallistuivat Britannian pääministeri Keir Starmer, Saksan liittokansleri Friedrich Merz ja Naton pääsihteeri Mark Rutte sekä Suomen presidentti Alexander Stubb.

Yhdysvaltain puolelta ryhmäpuheluun osallistuivat Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance, ulkoministeri Marco Rubio ja erityislähettiläs Steve Witkoff.

Tätä kovemmassa seurassa asiasta ei juuri voi keskustellakaan.

Ukrainan presidentti Volomydyr Zelenskyi puolestaan kirjoitti viestipalvelu X:ssä näin:

"Eilen, presidentti Trumpin ja eurooppalaisten johtajien kanssa käymämme yhteisen keskustelun jälkeen, puhuin myös erikseen Naton pääsihteerin Rutten ja Suomen presidentti Stubbin kanssa. Työskentelemme yhdessä."

Suomi on siis todellakin mainittu, ja todella raskaan sarjan kontekstissa.

Mitä tämä ihan käytännössä voi tarkoittaa?

Ainakin voidaan varmasti sanoa että Stubbin diplomaattiset tunnustelut Trumpin hallintoon ovat tuottaneet tulosta. Siitä saatiin ensimmäinen selkeä näyttö alkukeväästä, kun Stubb vieraili Trumpin luona Mar-A-Lagossa pelaamassa golfia.

Presidentit viettivät noin seitsemän tuntia yhdessä – samana ajanjaksona kun moninkertaisesti merkittävämpien valtioiden johtajat anoivat turhaan lyhyttäkin audienssia Trumpin pakeille.

Stubbin Floridan-vierailun aikana presidentit söivät aamiaista, pelasivat täyden kierroksen golfia ja lounastivat epävirallisesti.

Jonkinlainen diplomaattinen tuttavallisuus oli syntynyt.

Venäjälläkin herättiin

Maaliskuun golf-tapaaminen huomioitiin myös Venäjällä lukuisissa medioissa ja tietenkin hyvin negatiiviseen sävyyn. Se on varma merkki siitä että tapaamista pidettiin Venäjälläkin aidosti merkittävänä.

– Suomen presidentti, joka pelasi golfia Trumpin kanssa, opettaa nyt Yhdysvalloille, kuinka Venäjää tulee käsitellä, kirjoitti Moskovskyi Kosmomolets -lehti kitkerään sävyyn ja kuvaili Stubbia itseään "suomalaiseksi russofoobikoksi".

Venäläinen Metro-lehti puolestaan uutisoi Stubbin syvästä ”Venäjä-vihasta” ja siitä kuinka suomalaiset on koko kansakuntana harhaanjohdettu taitavalla propaganda-kampanjalla.

Tapaaminen ei toki ollut Suomelle eikä Euroopalle mikään lyhyen tähtäimen avain onneen. Maaliskuuta seurasi edelleen vaikeita hetkiä Trumpin kanssa.

Sen jälkeen esimerkiksi alkoi laajamittainen kauppasota Yhdysvaltain ja sen melkein kaikkien kauppakumppanien kanssa.

Silti vaikuttaa siltä että Trumpin ja Stubbin yhteydenpito on jatkunut, ilmeisesti syvemmällä tasolla kuin mitä pelkkä perusdiplomatia edellyttäisi valtionjohtajien suhteen.

Talouslehti Wall Street Journal on käyttänyt sanaa ”ystävystyminen” kuvaamaan Mar-a-Lagon tapaamisen antia.

New York Times puolestaan on uutisoinut että juuri Stubbin tapaaminen on saattanut myötävaikuttaa Trumpin turhautumiseen Venäjää kohtaan.

Stubb on itse kertonut sanoneensa Trumpille tapaamisessa, ettei Putiniin ja Venäjään voi luottaa.

Stubb itse luonnehti maaliskuun golf-tapaamista jälkikäteen näin:

– Isäni (Göran Stubb) sanoi, että kävi minulle golfissa miten tahansa, peli olisi minulle elämäni aikana hyödyksi. Enpä olisi uskonut, että tässä muodossa.