Venäjä pyrkii peluuttamaan Trumpia tapaamisella, arvioi ulkomaantoimituksen päällikkö

Venäjä pyrkii todennäköisesti peluuttamaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia tapaamisella, arvioi MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki.

– Venäjä tarjoaa näennäismyönnytystä ja toivoo, että se riittää Trumpille, sanoo Kivimäki.

Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin aikovat tavata lähipäivinä, luultavasti ensi viikolla. Tapaamisen tarkasta ajankohdasta tai paikasta ei ole vielä kerrottu.

Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit eivät ole tavanneet kasvotusten neljään vuoteen.

2:12 Videolta on katsottavissa koko ulkomaantoimituksen päällikön arvio tulevasta tapaamisesta.

"Trumpin ase ei välttämättä toimi"

MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppisen mukaan tapaamisesta tekee erityisen mielenkiintoisen se, että usein varsin Venäjä-myönteinen Trump on ollut viime viikkoina kriittinen Venäjää kohtaan ja osoittanut turhautumistaan Putiniin.

Trump on uhannut Venäjän kauppakumppaneita tulleilla, jos maa ei perjantaihin mennessä lopeta hyökkäystään Ukrainaan. Karppinen ei ole vakuuttunut, että uhkaus toteutuu.

– Tämä on yksi näistä Trumpin itse asettamista aikarajoista. Katsotaan mitä tapahtuu, hän sanoo.

Kivimäki kuvailee taloudellisten pakotteiden olevan ”Trumpin peruskeino”, mikä ei kuitenkaan vaikuta kiinnostavan Venäjää.

– Putin ei ole koskaan ollut niin kiinnostunut taloudesta kuin Neuvostoliiton sotilasmahdin palauttamisesta. Tällaista vastustajaa vastaan Trumpin ase ei välttämättä toimi.

2:49 Videolta on katsottavissa koko kirjeenvaihtajan arvio tulevasta tapaamisesta.