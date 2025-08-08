Yhdysvallat ja Venäjä voivat sopia uusista rajoista Ukrainan ohi, sanoo MTV:n kirjeenvaihtaja

Yhdysvallat ja Venäjä voivat painostaa Ukrainaa hyväksymään rintamalinjojen jäädyttämisen, arvioi Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja.

Yhdysvallat ja Venäjä voivat sopia uusista rajoista Ukrainan ohi, arvioi MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Yhdysvallat ja Venäjä kaavailevat sopimusta, joka jäädyttäisi rintamalinjat nykyisille sijoilleen Ukrainassa. Tällöin Venäjä saisi pitää miehittämänsä osat Ukrainasta.

Lain näkökulmasta katsottuna Yhdysvallat ja Venäjä eivät voi päättää Ukrainan rajoista, sillä Ukraina on itsenäinen valtio. Karppinen arvioi tilanteen kuitenkin olevan käytännössä toinen.

– Kaksi suurta voivat kiusata ja painostaa pientä. Tässä tapauksessa kyseessä on kaksi suurta supervoimaa, Karppinen kuvailee.

– Putin on jo pidempään halunnut neuvotella suoraan vain Trumpin hallinnon kanssa ja sitä kautta ohittaa Euroopan ja Ukrainan, hän jatkaa.

Yhdysvallat pyrkii saamaan Ukrainan ja sen eurooppalaisten liittolaisten tuen sopimukselle, jonka toteutuminen on vielä epävarmaa, lähteet kertovat Bloombergille.

Lisäksi uutistoimiston mukaan Yhdysvaltain ja Venäjän viranomaiset pyrkivät yhteisymmärrykseen alueista ennen kuin Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit tapaavat ensi viikolla.

Valkoinen talo on luonnehtinut Bloombergin uutista ”spekulatiiviseksi”.