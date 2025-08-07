Yhdysvalloilta vihdoin painetta Venäjän suuntaan – "Ollaan uudella tiellä"

Trumpin toimintaan ei ole luottamista, mutta käsillä on silti uudenlainen tilanne, toteaa kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä.
Donald Trump kehui keskiviikkona erityislähettiläs Steve Witkoffin Venäjän-vierailua menestyksekkääksi. Venäjän mukaan signaaleja vaihdettiin rakentavasti.
Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä muistuttaa, että ilmassa on varsin tuttuja merkkejä.
– Venäjä viivyttelee kuten aina ja Trump uskoo parasta. Silti iso kuva on se, että Yhdysvallat viimein painostaa Venäjää.
Penttilän mukaan tilanne täytyy ottaa vakavasti, vaikka kumpaakaan osapuoleen, ei Trumpiin eikä Putiniin, voi luottaa. Hän uskoo, että rajoitettu tulitauko Itä-Ukrainassa voisi säästää Venäjän pakotteilta. Samaan aikaan Venäjä kuitenkin virittelee Trumpille omaa ansaansa.
– Se mitä Venäjä varmasti yrittää, on lukita Yhdysvallat loputtomaan prosessiin niin siihen ei pitäisi mennä.
Mitään merkkejä Venäjän mahdollisesta suostumuksesta tulitaukoon ei Penttilän mielestä ole. Yhdysvallat kuitenkin painostaa sekä Venäjää että Intiaa ja uhkailee jopa Kiinaa.
Penttilä huomauttaa, että tilanne on uudenlainen, vaikka Trumpin kanssa tuleekin aina ensin suuri uhkaus.
– Tietyllä tavalla ollaan uudella tiellä. Vihdoinkin edes vähän Yhdysvallat painostaa Venäjää. Se on tervetullutta.