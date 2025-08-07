Trump ja Putin eivät ole tavanneet vuosiin – näin edelliset kohtaamiset sujuivat

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin aikovat tavata ensimmäistä kertaa vuosiin.

Ilmoitus tapaamisesta tuli päivää sen jälkeen, kun Trumpin lähettiläs Steve Witkoff neuvotteli Putinin kanssa löytääkseen ratkaisuja Ukrainan sodan lopettamiseksi.

Trump on uhannut Venäjää ja sen vientituotteita ostavia maita vastaan uusilla pakotteilla, jos sopimukseen ei päästä.

Presidenttien viimeinen henkilökohtainen tapaaminen tapahtui tiettävästi G20-huippukokouksessa Osakassa, Japanissa, 28. kesäkuuta 2019.

Sitä ennen Trump ja Putin olivat tavanneet neljästi aiemmin.

Ensimmäinen nousi huolenaiheeksi

Trump ja Putin tapasivat toisensa ensimmäisen kerran Hampurissa vuonna 2017.

Kohtaamisia oli kaksi: virallinen kahdenvälinen tapaaminen sekä epävirallinen illalliskeskustelu.

Tapaamisessa keskusteltiin laajasti Syyrian tilanteesta. Molemmat johtajat painottivat tarvetta taistella ISIS:iä vastaan ja neuvottelivat tavoista koordinoida sotilaallista toimintaa alueella.

Putin halusi lännen myöntyvän Krimin liittämiseen, mutta Yhdysvallat ei tehnyt asian suhteen myönnytyksiä.

Illallisella oli läsnä ainoastaan Putinin venäjän kielen tulkki, eikä Yhdysvalloille jäänyt täydellistä käsitystä keskustelun sisällöstä.

Tiedustelu- ja ulkopolitiikan asiantuntijat nostivat illalliskeskustelun jälkipyykissä esiin kansallisen turvallisuuden huolenaiheita.

Miten presidentti saattoi keskustella toisen valtion johtajan kanssa ilman amerikkalaisten virkamiesten läsnäoloa ja ilman, että keskustelun sisältöä oltiin kirjattu?

Trump ei myöskään ottanut tapaamisessa puheeksi Venäjän sekaantumista vuoden 2016 vaaleihin sellaisella painokkuudella, jota moni Yhdysvalloissa odotti.

Tapaus alleviivasi pelkoja siitä, että presidenteillä oli epätavallisen läheiset ja jopa salamyhkäiset kahdenkeskiset välit.

Julkista raivoa

Trumpin ja Putinin seuraava kohtaaminen sijoittui Vietnamiin marraskuussa 2017.

Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön (APEC) kokouksessa ei järjestetty virallista kahdenvälistä kokousta.

Sen sijaan epämuodollisia keskusteluja käytiin useaan otteeseen.

Trump näytti nielevän Putinin sanan siitä, ettei tämä ollut puuttunut Yhdysvaltain vaaleihin.

Tämä herätti raivoa Yhdysvalloissa, jonka tiedustelupalvelut olivat todenneet Venäjän selvästi vaikuttaneen vaaleihin.

Yhdysvaltojen ja Venäjän presidentit Trump ja Putin tapasivat Helsingissä heinäkuussa 2018.AOP

Nöyryytys Helsingissä

Vietnamin kohtaamisen jälkeen Helsingissä järjestettiin presidenttien virallinen kahdenvälinen huippukokous.

16. heinäkuuta 2018 järjestetty tapaaminen kesti yli kaksi tuntia ja se pidettiin osittain suljettujen ovien takana.

Putin ehdotti, että Yhdysvallat ja Venäjä puhaltaisivat yhteen hiileen Syyrian jälleenrakennuksessa sekä pakolaisten palauttamisessa.

Putin nosti esiin myös Venäjän huolen kansainvälisen energiapolitiikan kehityksestä, kuten Nord Stream -kaasuputken vastustuksesta.

Kokouksen jälkeen järjestetyssä lehdistötilaisuudessa Trump aiheutti kohun kieltäytymällä tukemasta Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen arviota Venäjän vaalivaikuttamisesta.

Tämä herätti arvostelua niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Salailun tuntua

Neljä kuukautta Helsingin tapaamisen jälkeen presidentit tapasivat noin 15 minuutin ajan Buenos Airesissa pidetyssä G20-huippukokouksessa.

Tuolloinkin he kohtasivat ilman yhdysvaltalaista virkamiestä tai tulkkia.

Tiedot keskustelun sisällöstä jäivät jälleen hämäriksi.

Puheenaiheina olivat muun muassa Syyrian tilanne ja öljymarkkinat, mutta tiedot keskuselusta ovat hajanaisia.

Julkista vitsailua

Tapaaminen Osakan G20-huippukokouksessa kesäkuussa 2019 jäi Trumpin ja Putinin viimeiseksi tapaamiseksi kasvotusten.



He keskustelivat asevalvonnasta ja erityisesti uuden START-sopimuksen mahdollisesta jatkamisesta, sekä Iranin tilanteesta ja globaalista energiaturvallisuudesta.

Agendalla olivat myös kauppapolitiikka ja Kiinan rooli maailmantaloudessa.

Trump murjaisi toimittajille vitsejä, mikä korosti tilaisuuden epämuodollista sävyä.

Kohtaaminen ei poikinut konkreettisia poliittisia päätöksiä, mutta vahvisti entisestään julkista käsitystä Trumpin ja Putinin lämpimästä suhteesta.

Lähteet: BBC, Brookings, The Guardian