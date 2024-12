Altistutko seksissä kemikaalikuormalle? Hartsikondomi on kortsujen "nyhtökauraa"

Ekologisuus ja vastuullisuus kiinnostaa myös useita seksin harrastajia. Perinteisten kondomien valmistus kuluttaa ympäristöä ja niiden todellista alkuperää voi olla vaikea jäljittää.

– Tämä on kondomien nyhtökaura, kertoo Laura Ahola, Uniq-kondomien virallinen maahantuoja ja kouluttaja seksuaaliterveys- ja mielihyvämyymälä Maukasteesta.

Ahola pitää käsissään kondomia, joka maallikon silmiin näyttää elmukelmulta, joka on muotoiltu kondomin muotoon.

Kyseessä on kuitenkin polymeeriyhdisteestä synteettisestä hartsista valmistettu kondomi, joka on kehitetty erityisesti naisten nautintoa ajatellen, mutta myös kondomien vastuullisuudesta kiinnostuneille seksin harrastajille.

– Hartsikondomit ovat täysin allergiavapaita, ja niiden valmistusmateriaalin tuotannon alku- sekä loppupäässä on käytetty mahdollisimman vähän haitallisia valmistusaineita

– Ja koska kyseessä on synteettinen raaka-aine, ei valmistukseen kulu yhtä paljon vettä, metsä- tai maa-alaa kuin lateksikondomien valmistukseen. Moni unohtaa, että lateksi on kumia, joka valmistetaan kumipuusta.

Koska hartsikondomit ovat viisi kertaa ohuempia kuin ohuimmat lateksista valmistetut päätyy niistä myös vähemmän jätettä hävitykseen.

Euroopassa valmistettu kondomi, ei olekaan lähtöisin Euroopasta

Hartsikondomien tuotannollinen jalanjälki on helppo jäljittää, sillä alkuperäisen tuotemerkin valmistajia löytyy maailmasta vain yksi. Tehdas sijaitsee Kolumbian Bogotassa.

Sen sijaan lateksin tuotantoketjua on haastava ja osittain jopa mahdoton jäljittää.

– Korona-aikana lateksin hinta nousi, kun kaikki tuotettu lateksi meni kumihanskojen valmistukseen, minkä surauksena lateksin hinta nousi ja tuotannosta tuli entistäkin suurempi bisnes, Ahola kertoo.

Synteettisestä hartsista valmistettu kondomi päästää läpi ihon lämpöä ja on siksi monien mielestä huomaamattoman tuntuinen kuin lateksista valmistettu kortsu. Kuvassa hartsikondomin unisex-malli, jonka voi vetää peniksen tai vulvan suojaksi.

Kondomipakkauksiin on kuitenkin mahdollista painattaa merkintä Euroopassa valmistettu, sillä kaukomaissa tuotettu lateksi kuljetetaan Eurooppaan ammoniakkitynnyreissä, jonka jälkeen se puhdistetaan ja pakataan Euroopassa.

– Näin kondomeihin saadaan leima, jonka mukaan ne on valmistettu Euroopassa, vaikka tosiasiassa kondomien lateksi on valmistettu ties missä.

Muun muassa RFSU kertoo, että nestemäinen lateksikumi jalostetaan ja tiivistetään 60 prosentin konsentraatiksi kumiplantaaseilla subtroppisen ilmaston maissa, josta se lähetetään kondomitehtaalle.

Kumipuita kasvaa muun muassa Brasiliassa, Venezuelassa, Ecuadorissa, Kolumbiassa, Perussa ja Boliviassa. Lisäksi kaupallisiin tarkoituksiin kasvatettuja kumipuuistutuksia löytyy tänä päivänä myös eteläisimmästä Aasiasta ja Länsi-Afrikasta, kertoo Rainfores Alliance.

Kemikaalikuorma

Synteettinen hartsi on ollut käytössä vuosikymmenet erityisesti hammaslääketieteessä ja sen tiedetään olevan turvallista ihmisille.

Ahola kertoo, että lateksikondomien valmistukseen käytetään edelleen hurja määrä erilaisia kemikaaleja ja allergeenejä, joita puolestaan synteettisen hartsin valmistukseen ei valmistajan mukaan tarvita.

– Järkytyin, miten paljon lateksin valmistukseen edelleen liittyy epäkohtia, kun vierailin Malesiassa kumitehtaalla tutustumassa vastuulliseen kondomituotantoon.

RFSU kertoo, että lateksimaito, josta kondomeja valmistetaan, koostuu kumipuun mehusta, vedestä ja rikki/sinkkioksidista. Tiedot kondomien valmistusprosessista on päivitetty RFSU:n verkkosivuile 6.1.2023.

Tehtaalla lateksin tiheys, vakaus ja puhtaus tarkistetaan, jonka jälkeen lateksikumiin sekoitetaan erilaisia kemikaaleja.

– Lateksi voi itsessään olla epäpuhdasta ja käsittelyyn käytetään esimerkiksi formaldehydia, jonka jälkeen se vielä kuljetetaan ammoniakissa. Allergikolle tämä kemikaalikuorma kuulostaa hurjalta, Ahola kertoo.

– Emme myöskään tiedä, minne kondomien lateksin valmistuksessa käytetyt kemikaalit hävitetään niiden tuotantomaissa.

Internetin syövereistä kuluttajien on vaikea löytää tietoa siitä, miten kumin valmistuksessa käytetyt kemikaalit hävitetään. Aiheesta löytyy hyvin vähän lähteitä edes kansainvälisiltä alustoilta.

Tuoretta tutkimusnäyttöäkin lateksikondomien kemikaalikuormista löytyy.

Muun muassa The Guardian uutisoi heinäkuussa 2024 Trojan- and K-Y Jelly-merkkisistä kondomeista löytyneen useita ikuisia kemikaaleja, jotka on yhdistetty muun muassa lapsettomuuteen ja matalaan hedelmällisyyteen.

Tutkimuksessa ei selvinnyt, liittyikö lateksikondomien valmistusprosessi niistä löytyneisiin PFAS-yhdisteisiin, mutta esimerkiksi lateksista valmistetuista kumihanskoista on löytynyt samoja yhdisteitä.

Ahola kuitenkin muistuttaa, ettei lateksikondomiakaan pidä jättää käyttämättä, jos se on itselleen sopivin ehkäisyvaihtoehto.

