Luotatko siihen, ettei kuukautisten aikana voi tulla raskaaksi? Ei ehkä kannattaisi

Kiertotietoisuuden opettajia Justisse College Internationalissa kouluttavan Suvi Lehtilän mukaan kuukautisten aikana on epätodennäköistä tulla raskaaksi, mutta se ei ole mahdotonta.

– Jos on hyvin aikainen ovulaatio, voi olla, että hedelmällinen aika alkaa jo kuukautisten aikana ja näin voi tulla raskaaksi, Lehtilä kommentoi.

Jos kiertoa ei kartoiteta tarkemmin, Lehtilän mukaan on hankala tietää, onko vuoto todella kuukautisvuotoa.

Luonnollisella ehkäisyllä selvitetään hedelmällistä aikaa

Tosiasiassa kiertotietoisuuteen perustuvia menetelmiä on useita. Omaa hedelmällistä aikaa voi seurata kohdunkaulan liman, peruslämmön tai hormonipitoisuuksien mittauksen avulla.

– Siinä on iso ero, mikä on se biologinen ikkuna ja mikä on se ikkuna, minkä nämä menetelmät tunnistavat.