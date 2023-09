"Koostumusta voi tarkkailla venyttämällä limaa sormien välissä" – voiko kohdunkaulan limasta päätellä ovulaation?

Moni luulee, että luonnollinen ehkäisy tarkoittaa "varmojen päivien" laskemista kalenterien avulla. Tosiasiassa keinovalikoima oman kierron tarkkailuun on tätä runsaampi.

Kiertotietoisuuden opettajia Justisse College Internationalissa kouluttava Suvi Lehtilä kertoo MTV Uutisten Seksimyytit-sarjassa, kuinka ovulaation voi tunnistaa kohdunkaulan limaa tarkkailemalla. Liman tarkkailu ei suinkaan ole tuore keksintö, vaan se on ollut käytössä 1950-luvulta lähtien.

Liman tarkkailua läpi kierron

Kohdunkaulan limaa tarkkaillaan koko kuukautiskierron ajan. Tarkkailu on syytä aloittaa niukan kuukautisvuodon aikana kuukautisten loppuvaiheilla. Seuraamiseen on eri tapoja, mutta tärkeää on päivittäinen säännöllisyys.