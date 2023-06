Nämä ovat suomalaisten suosikkiseksiasennot – "Ehdottomasti se ykkönen"

Miksi juuri "doggy style" on niin suosittu ja erityisesti miesten mieleen?

– Siinä se ajatus varmaan on, että tietyllä tapaa siinä on se visuaalisuus. Mies kiihottuu – niin kuin nainenkin – siitä visuaalisuudesta ja mitä hän näkee. Se varmaan on siinä yksi se juttu, miksi miehet pitävät siitä, Lavikainen pohtii.