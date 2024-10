4 faktaa suostumuksellisesta seksistä: "Parantaa myös miesten turvallisuutta"

– Totuus kuitenkin on, että miehen riski joutua raiskatuksi on monin verroin suurempi kuin tulla väärin perustuin syytetyksi raiskauksesta.

Koska suostumus kuuluu kaikille sukupuolille, parantaa kaikkien seksikokemusta ja on merkittävä osa väkivallan vastaista työtä, on jokaisen hyvä opetella tai kerrata muutamat perusasiat aiheesta.

– Miehille kuuluu kuitenkin ihan samat oikeudet kuin naisille, esimerkiksi oikeus kieltäytyä seksistä. Ruotsissa ja Suomessa on ollut tapauksia, joissa nainen on ottanut ilman lupaa mieheltä suihin ja saanut rikoksestaan tuomion.

1. Suostumus tarvitaan kaikkeen koskettamiseen

Suostumus liittyy kehon itsemääräämisoikeuteen. Kehosi on sinun ja sinun pitää pystyä päättämään, mitä sille tapahtuu tai ei tapahdu.

Myös halaamiseen ja suutelemiseen on pyydettävä lupa, jos ei voi olla varma, että toinen osapuoli haluaa tulla halatuksi tai suudelluksi.

Jo lapselle on hyvä opettaa, että hänellä on oikeus päättää, kuka ja koska saa tulla hänen omaan tilaansa.

2. Mies on useimmiten valtasuhteessa naiseen

Se, miksi suostumuksesta puhutaan usein heterosuhteiden kontekstissa, johtuu siitä, että miehellä on kohtaamisissa paljon valtaa usein suuremman fyysisen kokonsa ja voimansa puolesta verrattuna naiseen.

Nainen kertoo kaverilleen, minne on menossa, tapaa miehen julkisella paikalla, jakaa ehkä sijaintinsa läheiselleen ja pyytää tarkistussoittoa ystävältään, Nikulainen kirjoittaa teoksessaan Haluatko? Pieni kirja suostumuksesta.

3. Suostumus ei tarkoita, ettei mitään saa enää tehdä tai sanoa

Suomessa suostumuspuhe on Nikulaisen mukaan jumahtanut keskusteluun siitä, mitä ei saa tehdä.

Laki määrittää perusasian: osallistumista sukupuoliyhteyteen voidaan pitää vapaaehtoisena, kun ihminen on osallistunut siihen omasta tahdostaan ja hänellä on ollut riittävä kyky ja vapaus päättää valinnastaan.

Suostumus seksiin on annettu, jos seksille on sanonut ääneen kyllä tai siihen osallistuu aktiivisesti itse. Suostumus puutuu, jos on kieltäytynyt seksistä tai käyttänyt torjuvia eleitä.