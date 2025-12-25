Asemiehen virhe pelasti uhrin hengen | MTV Uutiset
Asemiehen pieni virhe pelasti uhrin hengen – katso videolta, miksi ase ei lauennut
1:42Katso videolta asemiehen uhkaukset ja miten virhe pelasti uhrin hengen.
Julkaistu 51 minuuttia sitten
Ville Eklund
ville.eklund@mtv.fi
Asemies yritti ampua ravintolan omistajan. Pieni virhe pelasti uhrin hengen.
Asemies tuomittiin vuosien vankeusrangaistukseen hänen yritettyään tappaa ravintoloitsijan. Miehen uhkaava käytös tallentui videoille ja poliisin tutkinta paljasti, minkä ansiosta ase ei lauennut.
Välikohtaus tapahtui Tampereen Nekalassa heinäkuussa 2024, kun mies oli häiriköinyt Eväs-nimisessä lounasravintolassa. Ravintolan työntekijä kertoi, että mies oli käyttäytynyt huonosti ja vaatinut työntekijää tekemään hänelle "jotain herkkuruokaa".
Kaikki rikossisällöt MTV Katsomossa
Rikospaikka, true crime -dokkarit, rikostoimittajien analyysit ja puhuttavimmat rikostapaukset.
Mies myös kertoi hänen ja ystävänsä olleen vuosia vankilassa. Hän todisteli maksukykyään nostamalla paitaansa, jolloin työntekijä näki tämän myös kantavan asetta. Työntekijälle jäi käsitys, että asioi jonkin jengin jäsenen kanssa.
Ravintolan omistaja saapui paikalle ja lähti selvittämään tapahtunutta. Tilanne kuitenkin kärjistyi väkivallaksi, jonka yhteydessä mies löi ravintoloitsijaa. Hän yritti myös poistua paikalta, mutta ravintoloitsija lähti seuraamaan tätä ja kuvasi häntä kännykällään.
Voit katsoa videolta pätkiä siitä, millaista uhkaavaa käytöstä ravintoloitsijan videolla tallentui.
Tässä vaiheessa myös ravintoloitsijalle paljastui miehen kantavan 6,35 kaliiperin Melior-pistoolia. Uhri kertoi, että mies oli yrittänyt ampua häntä aseella ensin ravintolan pihalla, sen jälkeen paetessaan ja vielä lopuksi kompastuttuaan maahan.
Ase ei ollut kuitenkaan lauennut, ja ravintoloitsija kertoi nähneensä miehen tekevän aseelle korjausliikettä, hänen uskoakseen aseen toimintakykyiseksi saattamiseksi.
Mies kiisti syytteet tapon yrityksestä. Hänen mukaansa hän ei ollut yrittänyt ampua uhria, vaan ainoastaan uhannut tätä useita kertoja aseella, mutta silloinkin osoittaen ohi uhrista. Hän kiisti yrittäneensä edes painaa liipaisimesta.
Oikeus kuitenkin katsoi myös todistajan kertomuksen perusteella, että mies oli tehnyt aseelle jonkinlaisen latausliikkeen, joka oikeuden mukaan ilmensi miehen määrätietoista yritystä ampua uhrinsa. Myös aseella osoittelusta oli näyttöä.
Poliisin tutkimuksissa paljastui, että mies oli tehnyt aseensa kanssa yksinkertaisen virheen, joka esti aseen laukeamisen. Lähietäisyydeltä ammuttu laukaus olisi voinut olla kohtalokas.
Katso jutun alussa olevalta videolta, minkä takia mies ei onnistunut ampumaan aseella.
Uhri kukisti asemiehen painissa
Oikeudessa katsottiin, että mies oli yrittänyt ampua ravintoloitsijaa kaksi tai kolme kertaa ravintolan pihassa, mikä osoitti määrätietoista ja sinnikästä pyrkimystä tappamiseen.
Miehen yrittäessä poistua paikalta oli ravintoloitsija lähtenyt juoksemaan miehen perään, jolloin mies yritti ampua tätä vielä kerran. Lopulta mies kaatui ja yritti vielä ampua uhria.
Mies jäi kaaduttuaan painissa alakynteen ja menetti aseen. Aseen toimimattomuuden vuoksi uhri ei saanut fyysisiä vammoja.
Vaikka teko oli sinnikäs, katsoi oikeus kyseessä ollut ilman erityistä ennakkosuunnittelua pikaistuksissa ja todennäköisesti päihtyneenä tehty tapon yritys.
Päihtymyksen puolesta puhuivat paitsi miehen raivokas käytös, myös uhrin kuvaamilla videoilla hänen kädessään näkynyt huumeiden, kuten alfa-PVP:n käyttöön soveltuva lasipiippu.
Oli yrittänyt tappaa muutama vuosi aiemminkin
Vuonna 2001 syntynyt Rasmus Ilmari Olanterä tuomittiin tapon yrityksen lisäksi kahdesta törkeästä ryöstöstä, kahdesta törkeästä kotirauhan rikkomisesta, kahdesta ampuma-aserikoksesta, kahdesta vaarallisen esineen hallussapidosta, huumausainerikoksesta, laittomasta uhkauksesta ja oikeudenkäynnissä kuultavan uhkaamisesta. Rikoksia oli tapahtunut ennen ja jälkeen ase-episodin.
Näistä teoista sopivaksi rangaistukseksi hovioikeus katsoi yhteensä 5 vuotta 9 kuukautta.
Olanterä oli kuitenkin aiemmin saanut tuomion alle kolme vuotta aiemmin tapahtuneesta tapon yrityksestä. Hän oli tehnyt nyt puidut rikokset vain joitain kuukausia ehdonalaiseen vapauteen liittyvän koeajan alettua.
Hovioikeus tuomitsi miehen yhteensä 6 vuoden 9 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Käräjäoikeus oli aiemmin antanut hänelle 7 vuoden 6 kuukauden yhteisen rangaistuksen, joten hovioikeus alensi tuomiota.