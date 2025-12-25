Asemies yritti ampua ravintolan omistajan. Pieni virhe pelasti uhrin hengen.

Asemies tuomittiin vuosien vankeusrangaistukseen hänen yritettyään tappaa ravintoloitsijan. Miehen uhkaava käytös tallentui videoille ja poliisin tutkinta paljasti, minkä ansiosta ase ei lauennut.

Välikohtaus tapahtui Tampereen Nekalassa heinäkuussa 2024, kun mies oli häiriköinyt Eväs-nimisessä lounasravintolassa. Ravintolan työntekijä kertoi, että mies oli käyttäytynyt huonosti ja vaatinut työntekijää tekemään hänelle "jotain herkkuruokaa".

Mies myös kertoi hänen ja ystävänsä olleen vuosia vankilassa. Hän todisteli maksukykyään nostamalla paitaansa, jolloin työntekijä näki tämän myös kantavan asetta. Työntekijälle jäi käsitys, että asioi jonkin jengin jäsenen kanssa.

Ravintolan omistaja saapui paikalle ja lähti selvittämään tapahtunutta. Tilanne kuitenkin kärjistyi väkivallaksi, jonka yhteydessä mies löi ravintoloitsijaa. Hän yritti myös poistua paikalta, mutta ravintoloitsija lähti seuraamaan tätä ja kuvasi häntä kännykällään.

Voit katsoa videolta pätkiä siitä, millaista uhkaavaa käytöstä ravintoloitsijan videolla tallentui.