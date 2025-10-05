Helsingin poliisi on ottanut kiinni 20-vuotiaan miehen, jota epäillään 16-vuotiaan ampumisesta Töölössä viime maanantaina.

Epäillyn kiinniotto tapahtui Espoon Suomenojalla lauantaina alkuillasta.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm kertoo MTV Uutisille, että epäillyn kiinniotto sujui rauhallisesti.

– Olemme viikon verran selvitelleet tekijää ja pyritty sen lisäksi paikantamaan hänet. Tutkinnan perusteella onnistuimme löytämään hänet ja sen jälkeen kiinniotto sujui rauhallisesti ja hallitusti.

Epäilty löytyi poliisin omien tutkimusten seurauksena. Lindholm kertoo, että poliisi on saanut tekohetkestä ja sen jälkeisistä tapahtumista myös silminnäkijähavaintoja, jotka ovat myös auttaneet tutkinnassa.

Lindholmin mukaan tutkinnassa ei ole ainakaan toistaiseksi tullut esiin, että tilanne olisi liittynyt katujengeihin.

Lindholm ei ota kantaa siihen, onko epäillyn käyttämä ase löydetty. Hän kuitenkin toteaa, että tilanteessa oli ammuttu useampia laukauksia ja teossa käytetty ase oli käsiase.

Motiivin selvittely jatkuu

Lindholm kertoo, että poliisi on pyrkinyt selkeyttämään teon motiivia, mutta asian selvittely jatkuu edelleen. Epäiltyä tullaan kuulustelemaan ensimmäisen kerran huomenna.

– Toivotaan, kun päästään kuulustelemaan lisää tässä asiassa henkilöitä, niin se (motiivi) tulisi selkeämmäksi.

Epäilty tunsi uhrinsa

Lindholm kertoo poliisin uskovan, että tekijä ja uhri tuntevat toisensa jollakin tasolla.

– Emme usko, että sattumalta on ollut ulkopuolinen henkilö, joka on joutunut uhriksi. Taustoja tällä hetkellä selvitellään.

Lindholm kertoo, että tekoa käsitellään nyt murhan yrityksenä, koska siihen on liittynyt muun muassa suunnitelmallisuutta. Lindholmin mukaan kyseiset seikat ovat olleet alun alkaenkin nähtävissä, mutta tilannetta on haluttu selvittää tarkemmin.

– Nyt kun olemme tehneet kuulusteluja ja tilanne on joiltakin osin selkeytynyt meille, olemme nähneet, että siinä on syyt epäillä murhan yritystä. Siinä on ollut selkeästi epäiltävissä tappamisen tarkoitusta ja suunnitelmallisuutta, että ollaan kuitenkin varustauduttu ampuma-aseella ja mahdollisesti jopa odotettu uhria porraskäytävässä.

Epäillyn vangitsemista harkitaan. Vangitsemisesitys on tehtävä keskiviikkoon mennessä.