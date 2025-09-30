Poliisi etsii Töölön ampujaa. Poliisin mukaan useita osumia saaneella 16-vuotiaalla pojalla ei ole hengenvaaraa.

Maanantai-iltana Helsingin Töölössä tapahtui ampuminen kerrostalon rappukäytävässä. Talo sijaitsee Mechelininkadun alkupäässä.

– Tilanne sai alkunsa, kun pienehkö seurue nuoria henkilöitä vietti iltaa yhdessä asunnossa, kertoo jutun tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm Helsingin poliisista.

Ampuminen tapahtui talon rappukäytävässä, jonne epäilty tekijä tai epäillyt tekijät tulivat vierailulle.

– Käsiaseella ammuttiin ainakin kolme laukausta, mutta ei neljää enempää. Useampi laukaus osui uhriin, joka oli 16-vuotias poika.

Lindholmin mukaan ampuminen ei ollut sattumanvaraista, vaan poliisin tämän hetkisen käsityksen mukaan kohteena oli nimenomaisesti kyseinen poika.

– Ampuminen alkoi rapussa ja jatkui oven läpi, kun uhri siirtyi asuntoon suojaan, Lindholm kertoo.

Poliisi tutkii tapon yrityksenä

Poliisi tutkii tekoa tällä hetkellä tapon yrityksenä, mutta rikosnimike voi muuttua tutkinnan edetessä.

– Emme tiedä tällä hetkellä tarkkoja yksityiskohtia tapahtumista, Lindholm sanoo.

Hän ei kommentoi sitä, liittyykö ampuminen esimerkiksi huumekauppaan tai tunsivatko osapuolet entuudestaan toisensa.

– Laukaukset on poliisin käsityksen mukaan tähdätty niin, että niistä on muodostunut hengenvaara, Lindholm kuvailee.

– Uhri ei kuitenkaan ole tällä hetkellä mitenkään hengenvaarassa.

Ei kiinniotettuja

Poliisi sai hälytyksen töölöläiseen kerrostaloon kello 18.30 aikoihin maanantai-iltana.

– Ilmoitus tuli välittömästi tilanteen alkamisen jälkeen ja sen teki yksi henkilö uhrin seurueesta, Lindholm kertoo.

Poliisi otti paikan päältä haltuun useita nuoria henkilöitä.

– Heidät otettiin haltuun tutkinnan turvaamiseksi. Arvioimme paikan päällä, miten he liittyvät ampumiseen, Lindholm kertoo.

– Kun totesimme, etteivät he liity siihen, heidät päästettiin vapaaksi jo siellä tapahtumapaikalla. Heitä ei kuljetettu siis asemalle tai otettu niin sanotusti kiinni.

Poliisi jatkaa tapahtumien teknistä ja taktista tutkintaa.

– Kuulemme henkilöitä, keräämme havaintoja ja muuta sellaista.

Lindholm ei kommentoi sitä, mitä tietoja poliisilla on epäillystä tekijästä tai epäillyistä tekijöistä.

– Tutkinta on sen verran herkässä vaiheessa, että tähän en ota tässä kohtaa kantaa, Lindholm sanoo.

Iso operaatio

Lähistöllä asuva Jamie Dyson oli matkalla kotiinsa, kun huomasi ensimmäisten poliisiautojen saapuvan naapuriinsa.

Lopulta paikalle oli hänen arvionsa mukaan saapunut 8–12 erilaista poliisiautoa, kaksi ambulanssia ja lukuisia raskaasti varustautuneita poliisimiehiä.

Hän ihmetteli paikalla myös ulos kannettua suurehkoa säkkiä, joka toi mieleen ruumiin. Poliisi on kertonut MTV Uutisille, että kuvassa näkyvä säkki ei sisällä vainajaa, vaan poliisin omia varusteita.

Dyson kertoo ihmetelleensä tapahtunutta. Hän oli vasta muuttanut Töölöön, koska sillä on maine erittäin rauhallisena asuinalueena. Nyt hänen ensimmäisellä asuinviikollaan vieressä tapahtuikin ampumatapaus, jossa loukkaantui ihminen.

Tapahtunut kiinnosti laajalti myös sivullisia, ja Dyson kertoo toiselle puolelle katua kerääntyneen paljon ihmisiä seuraamaan viranomaisten toimintaa.