Töölön maanantaisesta ampumatapauksesta epäilty henkilö on yhä karkuteillä.

Töölössä maanantaina luodeista haavoittunut poika on päässyt sairaalasta, poliisi kertoo.

– Kyllä. Häntä on puhutettu ja tullaan jatkossakin puhuttamaan uudestaan, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm sanoo.

Lindholm ei kuitenkaan kerro kuulustelujen sisällöstä tai esimerkiksi siitä, tunsiko tai tunnistiko poika ampujan.

– En voi vielä lähteä spekuloimaan ampujasta. Katsotaan tutkinnan edetessä.

Lindholm kertoo, että poliisi on saanut kansalaisilta jonkin verran tapausta koskevia vihjeitä, mutta ne eivät toistaiseksi ole edistäneet tutkintaan. Hän toivoo kansalaisten ottavan yhteyttä edelleen.

– Osa vihjeistä on ollut sellaisia asioita, jotka ovat jo olleet ennalta poliisin tiedossa.

Poliisi ei ole vielä tavoittanut epäiltyä, vaan tämä jatkaa karkumatkaansa.

Odotatteko, että hänet löydetään pian?

– Kyllä me toki tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä tutkinnan edistämiseksi. Katsotaan, mikä aikataulu tulee olemaan.

Epäilty oli pukeutunut tekohetkellä tummiin vaatteisiin ja ilmeisesti myös kasvomaskiin. Hän poistui tapahtumapaikalta Mechelininkatua pohjoiseen.

Lindholm kertoi aiemmin, että epäillyn läsnäolo tuli ammutulle yllätyksenä.

– Kyseessä ei ole meidän tietojemme mukaan ollut mikään sovittu tapaaminen, Lindholm sanoo.

Poliisi pyytää vihjeitä epäillyn liikkeistä ja olinpaikasta numeroon 046 922 4651 (numeroon voi laittaa Whatsapp-viestejä) tai vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi.