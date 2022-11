Puotilan katuammuskelussa ei tähdätty poliisin mukaan sivullisiin: "Epäilty on ampunut kaksi laukausta käsiaseella uhrin vartaloon"

Uhri on vuonna 1988 syntynyt mies. Hän menehtyi tapahtumapaikalla ampumavammoihin.

– Tämän hetken tietojen mukaan epäilty on ampunut kaksi laukausta käsiaseella uhrin vartaloon, Luoto kertoo.

Ampuminen tapahtui julkisella paikalla

– Tutkinta on vasta alkuvaiheissa, joten motiivia tässä selvitellään.

Epäillyn kiinniotto tapahtui poliisin mukaan rauhallisesti. Poliisi on tehnyt kuulusteluja, mutta epäiltyä ei ole päästy vielä kuulemaan.

– Kuulusteluja on tässä vaiheessa tehty, mutta esimerkiksi epäiltyä ei ole päästy kuulemaan. En lähde sen tarkemmin avaamaan näiden kuulustelujen sisältöä, Luoto kertoo.

– Voisi sanoa, että epäilty on ollut halukas yhteistyöhön ja sen voi päätellä esimerkiksi siitä, miten tämä kiinniotto tapahtui.

Teossa viitteitä suunnitelmallisuudesta

– Tutkinnassa on ilmennyt sellaisia tiettyjä suunnitelmallisuuteen viittavia yksityiskohtia, minkä takia tapausta tutkitaan epäiltynä murhana, Luoto kommentoi.

KRP ei kerro, miksi tapaus siirtyi Helsingin poliisilta sen tutkittavaksi. MTV Uutisten tietojen mukaan syynä on se, että henkirikoksella tai siihen liittyvillä henkilöillä on kytkyjä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

– Tässä on tiettyjä elementtejä, minkä johdosta se siirrettiin krp:lle, mutta tutkinta on vielä kesken ja kuulemisia tekemättä, niin en halua tarkemmin tässä vaiheessa avata näitä yksityiskohtia.

MTV Uutisten tietojen mukaan murhasta epäilty mies on pääkaupunkiseudulla toiminut rakennusalan yrittäjä, joka on kilpaillut kehonrakennuksessa. Miehellä on rikostaustaa.