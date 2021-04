MTV Uutiset koosti: Tämä kaikki Turun poikkeuksellisesta kaksoismurhasta nyt tiedetään – "Älä ammu enää, mä kuolen kuitenkin!"

Ilmoitus poliisille ja kiinniottotilanne

Rikospaikka

– Voi sanoa, että ammuskelua on ollut useassa eri paikassa, mutta en pysty sen enempää täsmentämään, mitä missäkin on tarkalleen tapahtunut. Olemme kuulustelujen jälkeen taas viisaampia.

Naapurin havainnot

– On selvää, että tuollainen tapahtuma aamuyöstä herättää ihmisten mielenkiinnon. Meillä on paljon todistajia ja silminnäkijöitä kuultavana. Olemme myös päässeet kuulemaan sairaalaan joutunutta henkilöä, joka joutui murhan yrityksen kohteeksi. Hän on vakavasti loukkaantunut, mutta hänen tilansa on kuitenkin vakaa, Paaer sanoo.