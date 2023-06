Toimittaja vaihtoi älypuhelimensa "tyhmään kännykkään" – lopputulos yllätti

The New York Timesin Liana Satenstein muistaa edelleen hetken, jolloin alkoi vakavissaan harkita älypuhelimensa vaihtamista vanhanaikaiseen simpukkapuhelimeen.

Kertoo puhelinongelmastaan: "Saatoin herätä keskellä yötä ja tarkistaa puhelimeni..."

Koki "herätyksen" ja päätyi ostamaan 50 dollarin halvan puhelimen

Jenkkinuoret vaihtavat jo simpukoihin

Uutisoimme jo 2019 Elenasta, joka hylkäsi älypuhelimensa ensin kokeeksi ja sitten kokonaan. Ilmiö on sittemmin vain kasvattanut suosiotaan.

CNN uutisoi tammikuussa 2023, että nuorempi sukupolvi on aloittanut joukkopaluun "tyhmien kännyköiden" pariin. Monien toiveena on olla enemmän läsnä puhelimella vietetyn ajan sijaan. Wall Street Journal tarttui trendi-ilmiöön toukokuussa 2023; TikTokissa siitä leviää lukuisia videoita.

Käyttäjän mukaan simpukassa on esimerkiksi radio, kalenteri, kello ja siihen voi kiinnittää kuulokkeet.

Puhelimen vaihto toi onnen, mutta vain hetkeksi

– Muistatko nuo saldot? Tällaista tapahtuu, kun et enää voi kirjoitella sonetteja iMessageen. Sinun pitää myös soittaa ja sanallisesti kuvailla se meemi, jonka yrität lähettää, koska puhelimeni ei harrasta kuvia.

"Suurimman osan aikaa vihaan simpukkapuhelimeni epäkätevyyttä"

Nykyisin Satensteinilla on Manhattanin kartta, sillä ilman sitä hän eksyisi kotikulmilleen New Yorkiin. Musiikkinsa hän kuuntelee kannettavasta soittimesta.

– Suurimman osan aikaa vihaan simpukkapuhelimeni epäkätevyyttä. Se on hankala. Se on tehnyt minusta hölmön, jolla on kassi täynnä jälkeenjäänyttä tekniikkaa.