Lähes 400 euroa maksava joulukalenteri jakaa taatusti mielipiteet.

Jos rakastat Fazerin Vihreitä kuulia enemmän kuin mitään muuta, uutuusjoulukalenteri saa sinut varmasti onnesi kuulakukkuloille. Muille tämä lähes 400 euron hintainen älyttömyys saattaa sen sijaan aiheuttaa äkillistä pahoinvointia.

Verkkokauppa.com on nimittäin ryhtynyt kauppaamaan käsittämätöntä Vihreitä kuulia -joulukalenteria, joka sisältää 24 rasiaa mielipiteet jakavaa makeista. Jokaisen rasian painaessa 2,2 kiloa, tulee "kalenterin" kokonaissaldoksi yli 52 kiloa Vihreitä kuulia.

Tältä näyttää 24 laatikon Vihreitä kuulia -joulukalenteri.Verkkokauppa.com

– Vihdoin tarpeeksi vihreitä kuulia. Yksin syötynä (ehkä) riski. Ei suositella kuulavastaisille, Verkkokauppa.comin tuote-esittelyssä muun muassa kerrotaan.

Somessa ja asiakasarvioissa irvaillaan: "Peppuun sattunut viikko"

Poikkeuksellinen joulukalenteri on aktivoinut asiakkaat kirjoittamaan tuotesivuille melkoisia kieli poskella -arvioita.

– Joka joulu sama ongelma: Vihreitä kuulia riittää kotiin, mutta entäs auto ja mökki ja pukukaappi salilla? Nyt ostin näitä paketteja heti kolme, ja kuulia tuntuu riittävän mukavasti esimerkiksi työautoon ja yöpöydän laatikkoon, nimimerkki Vihreä_kuula_boy92 arvioi.

– Vähän miinusta se, kun laatikot läpinäkyviä, niin näkee seuraavan päivän luukun jo etukäteen, nimimerkki Vihreäkuula pohtii.

– Oli hyviä kuulia mutta sitten kun söin kaikki niin peppuun sattunut viikko, nimimerkki ana litappi voivotteli.

Kalenteri on kirvoittanut runsaasti kommentteja myös sosiaalisessa mediassa.

– Tässä on pakko olla jotain laitonta, mutta en tiedä vielä mitä, kaupan somesivuilla muun muassa kommentoidaan.

Vihreitä kuulia -joulukalenterista uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Verkkokauppa.com ei kommentoi lehdelle kalenterin tarkkoja myyntilukuja, mutta kuluttajien kiinnostus on kuitenkin yllättänyt kaupan.

Kalliit kalenterit yleistyneet

Vaikka 400 euron joulukalenteri kuulostaakin överihintaiselta, ei Vihreitä kuulia -kalenteri ole suinkaan ainoa lajissaan. Esimerkiksi monista kosmetiikkajoulukalentereista saa pulittaa satoja euroja.

Tavaratalo Stockmannilla on tällä hetkellä myynnissä esimerkiksi 715 euron hintainen Byredo-joulukalenteri sekä 620 euron Augustinus Bader -kalenteri.

