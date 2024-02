Tinder haastettiin oikeuteen: "Peliä, joka johtaa riippuvuuteen"

Tinder ja muut Match Groupin ylläpitämät sovellukset on haastettu oikeuteen Yhdysvalloissa. Syytteenä ei suinkaan ole kumppanin löytämisen vaikeus, vaan koukuttavuus. Joukkokanteessa Tinderiä, Hingeä ja muita sovelluksia syytetään siitä, että ne on tahallisesti suunniteltu koukuttaviksi, kertoo Reuters .

The Washington Post huomauttaa, että oikeusjuttu nostettiin sopivasti romantiikastaan tunnettuna ystävänpäivänä 2024.

Deittisovellusten algoritmi palkitsee "pakonomaista käyttöä"?

"Peliä, joka johtaa riippuvuuteen"

Oikeusjuttu nostettiin San Franciscossa. Mukana on kuusi henkilöä, joiden mukaan esimerkiksi Match Groupin Hinge-sovelluksen slogan, "suunniteltu poistettavaksi", ei pidä paikkaansa.

Näin Match Group vastaa

Match Group on kieltänyt syytteet ja kutsui myös oikeusjuttua "naurettavaksi".

Psykologi: "Vastuu on käyttäjällä"

The Washington Postin haastattelema psykologi ja suhdevalmentaja Jo Hemmings piti oikeusjuttua "absurdina".

– Vastuu on käyttäjällä. Kuten mikä tahansa sovellus, myös tämä [Matchin sovellustoiminta] on bisnes; se on olemassa tehdäkseen rahaa, Hemmings muotoili.