Tinderin "swaipatuin" mies antaa vinkit täydellisen matchin löytämiseen

Amerikkalaisen Stefan-Pierre Tomlinin kerrottiin vuonna 2017 olevan Tinderin "swaipatuin" mies eli hän sai sovelluksessa enemmän tykkäyksiä kuin kukaan muu mies. Nyt 32-vuotias malli pyörittää yritystä, jonka tarkoituksena on auttaa rakkautta etsiviä löytämään täydellinen match. Independent -sivusto kertoo, millaisia neuvoja hän on antanut.

Hauskuutta kehiin!

Panosta kuviin, omiin sellaisiin!

Yksi Tomlinin Tinder-vinkki on, että kannattaa aina soittaa videopuhelu ennen ensitreffejä. Aiemmin hän on kertonut, että myös profiilitekstillä on merkitystä.