Deittisovellus kehotti lopettamaan selibaatin – someraivo syttyi

Bumblen ympärillä on tapahtunut erinäisiä muutoksia jo pidemmän aikaa, kertoo The Cut . Ensiksi kansainvälisen deittisovelluksen johto vaihtui ja sitten se luopui yhdestä alkuperäisestä avainominaisuudestaan. Alun perin Bumblessa nimittäin vain nainen pystyi aloittamaan keskusteluja uusien kumppaniehdokkaiden kanssa.

Nunnaluostareita ja selibaatteja

Mainoksessa luvattiin, että Bumble on muuttunut, jotta sen käyttäjien ei tarvitsisi.

Kampanjan tarkoitus on uskottu olleen Bumblen vastaus keskusteluun vapaaehtoisesta selibaatista, jonka nimeen monet nuoret naiset nykyisin vannovat. Vapaaehtoinen selibaatti on suosittu hakusana muun muassa TikTokissa . Sitä puolustavat kertovat syikseen selibaatille toksisen deittailukulttuurin, joka voi myös olla alentavaa ja vaarallista.

Esimerkiksi Etelä-Koreassa on levinnyt 4B-liike, jonka jäsenet irtisanoutuvat romanttisista suhteista miesten kanssa, perinteisestä avioliitosta, seksistä ja lasten saamisesta.

– Minulla on niin monia ajatuksia liittyen Bumblen uuteen markkinointitapaan. Isoin on kuitenkin tämä: Älkää kertoko naisille, mitä heidän kuuluu kehoillaan tehdä. Täysi stoppi. Tämän kaltainen PR on ihan täysi huti nykyisessä poliittisessa tilanteessa, en voi edes käsittää tätä, sisältöstrategisti ja brändikonsultti Kristen Vinakmens kirjoitti kampanjasta LinkedInissä.