Tämä deittailun ilmiö on ehkä pahempaa kuin ghostaaminen – onko sinulle jo käynyt näin?

New York Post ja News.com.au kertovat uudesta ikävästä deittailutrendistä, zombauksesta, eng. zombied. Ikävän klangin antava termi on lähtöisin TikTokista. Laulaja Mariel Darling kysyi viraalilla videollaan 256 000 faniltaan, oliko ketään heistä koskaan zombattu?

– Se on kuin ghostaaminen, mutta hän palaa kuolleista muutaman kuukauden jälkeen ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut, Mariel selittää videolla, jota on katsottu 1,5 miljoonaa kertaa.

Mariel palasi pian aiheeseen jatkovideon kera ja kuvailee kotikaupunkiaan New York Cityä oikeaksi zombie-apokalypsiksi, jossa soundtrackina soi Michael Jacksonin ikivihreä Thriller. Kaikki kaupungin sinkkumiehet steppailevat tanssien sitoutumisen ympärillä.

– Oletteko koskaan huomanneet, että he zombaavat kaikki samanaikaisesti? Miksi neljä kundia menneisyydestäni palaa yhtäkkiä saman päivän aikana, eräs kummasteli.

– Minun omallani on Jeesus-kompleksi, hän palaa kuolleista aina kolmen päivän välein, toinen vitsaili.

– Se johtuu siitä, että se tyttö, jonka takia mies ghostasi sinut, tajusi, että hän on hirveä ja ghostasi miehen, eräs yritti selittää.

Zombaukseen on olemassa kaksi syytä

Deittailun asiantuntija Samantha Jayne kertoo News.com.au:lle , että zombausta on tapahtunut niin kauan kuin parisuhteita on ollut olemassa. Eli siis aika kauan.

Hänen mukaansa zombaus on julma tapa.

– On julmaa, kun vanha liekki palaa kuin tyhjästä ilman järkevää selitystä ja odottaa kaiken jatkuvan normaalisti. Se voi hämmentää. Kannattaa muistaa, että kyseinen ihminen palaa ottamatta vastuuta ja odottaa asioiden palaavan siihen pisteeseen, josta hän aiemmin lähti, Jayne selvittää.

"Sinä olet heidän varasuunnitelmansa"

Jaynen mukaan on olemassa kaksi yleistä syytä, miksi ihmiset zombaavat. Toinen on se, että kyseinen ihminen on huono kommunikoija, eikä osaa päättää suhdetta. Huonot kommunikoijat antavat ajan kulua ja yrittävät myöhemmin palata ghostaamansa ihmisen luo johtuen omasta ahdistuksestaan ja epävarmuudestaan.