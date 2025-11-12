Syyttäjä vaatii Vornaselle vähintään viiden kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta.

Kansanedustaja Timo Vornasta (tv.) kuullaan tänään Helsingin käräjäoikeudessa hänen rikossyytteitään koskevassa oikeudenkäynnissä.

Syyttäjä vaatii hänelle vähintään viiden kuukauden ehdollista vankeutta muun muassa pahoinpitelystä ja kahdesta laittomasta uhkauksesta.

Syytteissä on kyse tapahtumista helsinkiläisessä yökerhossa ja sen edustalla viime vuoden huhtikuussa. Vornanen on myöntänyt ampuneensa Bar Ihkun edustalla, mutta vetoaa hätävarjeluun.

Syyttäjän mukaan kyse ei ollut hätävarjelutilanteesta.

Valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen sanoi tiistaina oikeudessa, että Vornasella olisi ollut vapaa väylä poistua paikalta, mutta sen sijaan tämä päätyi käyttämään asetta.

Mäkinen sanoi pitävänsä "peräti kummallisena ja käsittämättömänä", että kansanedustaja ylipäätään kävelee Helsingin yössä ase mukanaan.

Kahta muuta miestä syytetään Vornaseen kohdistuneista rikoksista. Kaksikolle vaaditaan sakkorangaistusta. Myös he ovat kiistäneet syytteet.

Vornanen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiiristä, ja hän on siviiliammatiltaan poliisi. Hän kuului perussuomalaisten eduskuntaryhmään, mutta hänet erotettiin rikosepäilyn takia.