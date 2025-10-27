Syyttäjä sanoo, että hänen saamillaan videoilla näkyy tapahtumankulku, josta kansanedustaja Timo Vornanen on saanut syytteen.

Poliisina työskennellyt Timo Vornanen erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä sen jälkeen, kun hän ampui laukauksen katukiveen karaokeravintola Ihkun edustalla Helsingin keskustassa. Vornasta syytetään kahdesta laittomasta uhkauksesta, pahoinpitelystä, vaaran aiheuttamisesta, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta. Vornanen kiistää kaikki syytteet.

Vornanen kertoi eilen sosiaalisessa mediassa, että poliisin tutkinnassa käyttämä valvontakameramateriaali on puutteellista. Vornasen mukaan valvontakamerakuvaa puuttuu 31 minuutin verran, ja aineisto voisi olla hänen puolustuksensa kannalta tärkeää.

MTV Uutiset on nähnyt poliisin Vornasen edustajalle lähettämän sähköpostin, jossa sanotaan poliisin toimittaneen Vornaselle kaikki heidän ravintolalta saamansa kameratallenteet.

Poliisi vahvistaa viestissä materiaalista puuttuvan pätkiä eikä osaa sen syytä selittää, mutta epäilee puutteiden syntyneen Bar Ihkun työntekijän niitä poliisille koneeltaan ladatessa.

