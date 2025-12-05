Vornanen on myöntänyt ampuneensa, mutta hänen mukaansa kyse oli hätävarjelusta.

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa kansanedustaja Timo Vornasen (tv.) syytteisiin. Syytteissä on kyse tapahtumista viime vuoden huhtikuussa helsinkiläisbaari Ihkussa ja sen edustalla.

Vornanen on myöntänyt ampuneensa baarin edustalla, mutta vetoaa hätävarjeluun. Hänen mukaansa mukaan ampuminen oli lievin mahdollinen keino tilanteessa.

– Olen 30 vuotta poliisina ollut ja satoja aggressiivisia ihmisiä kohdannut virkatehtävissä. Kyllä minä tunnistan sellaisen ihmisen, joka on tulossa päälle, Vornanen sanoi marraskuussa kuulemisessaan.

Syyttäjä vaatii Vornaselle ehdollista vankeutta muun muassa pahoinpitelystä ja kahdesta laittomasta uhkauksesta.

Erotettiin PS:stä

Kahta miestä syytetään Vornaseen kohdistuneista rikoksista.

Vornanen sanoi kuulemisessaan, että ennen ampumista toinen miehistä tuli baarin ulkopuolella iholle viidestä seitsemään kertaan.

– Otin etäisyyttä, ja joka kerta hän pyrki lähietäisyydelle.

Vornaselta kysyttiin, miksei hän poistunut paikalta. Hän kertoi halunneensa odottaa poliisipartiota, jonka oli hetkeä ennen pyytänyt hätäpuhelussa paikalle.

– Ajatus oli, että kun soitan hätäkeskukseen, pyydän poliisipartiota, että todennetaan, kuka tämä uhkailija on.

Vornanen erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä rikosepäilyn takia.