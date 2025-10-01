Suomalaiset säätiöt tukivat viime vuonna tiedettä, taidetta ja kansalaisten toimintaa lähes 600 miljoonalla eurolla, kertoo Säätiöt ja rahastot ry:n tuore selvitys.

Tieteen ja taiteen saama tuki kasvoi viime vuonna edellisvuodesta 56 miljoonalla eurolla.

– Tällaisena aikana, kun kulttuurilta ja järjestöiltä leikataan, on lohdullista nähdä, että säätiöt pystyvät pitämään yllä sivistystä, osallisuutta ja toivoa, sanoo Säätiöt ja rahastot ry:n toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu tiedotteessa.

Suvikummun mukaan tuen kasvua voikin osin selittää säätiöiden varautuminen taloudellisesti huonoihin aikoihin.

Hallitus kohdisti tälle vuodelle taiteen ja kulttuurin määrärahoitukseen noin 20 miljoonan euron leikkaukset.

Lisäksi hallitus esittää ensi vuoden budjettiin noin 5,5 miljoonan euron lisäleikkauksia taiteen ja kulttuurin avustuksiin.

Eniten tukea säätiöiltä sai tiede, 327 miljoonaa euroa. Taide sai 99 miljoonaa euroa ja kansalaistoiminta 168 miljoonaa euroa.

Taiteen saama säätiörahoitus kasvoi prosentuaalisesti eniten ja nousi lähes viidenneksen edellisvuodesta.

Säätiöt ja rahastot ry:n selvitys tarkasteli 245 apurahasäätiön ja -rahaston tuen jakautumista vuonna 2024.

Lääke- ja terveystieteille kolmannes tutkimusmenoista

Suurin yksittäinen tukija oli Suomen Kulttuurirahasto lähes 70 miljoonalla eurolla. Toiseksi eniten tukea jakoi Koneen Säätiö lähes 59 miljoonalla eurolla.

Tieteen aloilta eniten tukea saivat lääke- ja terveystieteet, yhteiskunta- ja taloustieteet ja humanistiset tieteet.

Lääke- ja terveystieteitä rahoitettiin yli 100 miljoonalla eurolla, mikä jo kolmannes alan tutkimusmenoista korkeakouluissa. Suurin lääketieteellisen tutkimuksen rahoitus Suomessa tulee nykyisin yksityisiltä säätiöiltä.

Taiteen aloilta eniten tukea saivat musiikki, esittävät taiteet ja visuaaliset taiteet.

